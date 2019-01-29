В Тюмени за похищение девушки задержаны блогеры

В Тюмени задержаны блогеры, имитировавшие нападение на человека. Накануне в полицию позвонили очевидцы, которые сообщили, что в центре города возле одного из торговых центров неизвестные пытаются силой посадить девушку в машину. Заявители также рассказали, что у незнакомцев есть пистолет.

На место прибыли полицейские патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 19-летний молодой человек имитировал преступление, решив проверить реакцию тюменцев.

«По сценарию молодой человек силой пытается усадить девушку в автомобиль и увезти, снимая происходящее на видео. В ходе действия молодые люди ругались и выражались грубой нецензурной бранью, имитировали выстрел из пистолета, используя сигнальную ракету», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

Все участники инсценировки задержаны. Один из них – несовершеннолетний. Его родители привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Инициатор и девушка-участница привлечены к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). У них изъяты пневматический пистолет и пусковое устройство – «Сигнал охотника». Калининский районный суд города Тюмени назначил хулиганам 10 суток административного ареста.

Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. Так, 26 января тюменская полиция задержала молодых людей и девушку, которые сняли на видео поездку по центральным улицам Тюмени с оружием. Молодые люди использовали страйкбольные автоматы. В отношении всех участников видео были составлены административные протоколы за «Мелкое хулиганство».

В ноябре 2018 года два жителя Тюмени решили разыграть полицию и проверить, как быстро она приедет на вызов. Молодые люди инсценировали похищение девушки на одной из остановок транспорта по ул. Ленина. «Жертву» затолкали в багажник и увезли. Примечательно, что никто из людей, стоявших на остановке, не попытался ее спасти. Только водитель автобуса позвонил в полицию. Суд оштрафовал хулиганов на тысячу рублей за нарушение перевозки человека, а также подверг административному аресту сроком на 14 суток.

Тюмень, служба информации

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