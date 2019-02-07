Генерал Алтынов сравнил тюменских блогеров со старухой Шапокляк

Начальник регионального УМВД Юрий Алтынов отругал тюменских блогеров. Генерал назвал их хулиганами и сравнил со старухой Шапокляк, которая считала, что «хорошими делами прославиться нельзя».

Поводом для критики послужила череда провокаций и неуместных розыгрышей со стороны молодых тюменцев. Одни инсценировали похищение людей, чтобы проверить реакцию полиции. Другие передвигались по улицам с оружием, дрифтовали на пешеходной зоне, разъезжали по автодорогам в ванной и т.д.

«Последнее время мы стали свидетелями разных поступков молодых людей в общественных местах, которые с помощью современных технических средств становятся достоянием сначала пользователей социальных сетей, потом попадают на телеэкраны – заявил в ходе сегодняшней встречи полицейских с журналистами и блогерами Юрий Алтынов. – На чей-то взгляд это креативные выходки, которые не влекут за собой никакой ответственности и не являются правонарушениями. На самом деле – это вызов обществу, пренебрежение общим принципам морали, которые существуют в обществе. В большинстве случаев поведение молодых людей переходит рамки дозволенного и становится правонарушением. В связи с этим мне вспомнилась старая поговорка: «Хорошими делами прославиться нельзя».

В свою очередь журналисты посоветовали генералу не делать обобщений и не называть людей, совершивших подобные хулиганские выходки блогерами, поскольку они таковыми по сути не являются.

Напомним, всего за период с 20 января по 1 февраля в Тюмени произошло шесть инцидентов, которые попали в сводки федеральных телеканалов. Все их участники были привлечены к административной ответственности, большинство в настоящий момент отбывает административный арест.

Тюмень, Виктор Нестерук

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