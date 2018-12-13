Зловонное предприятие тюменских властей попало под суд

Проблемное предприятие Тюменской области – «Ишимский ветсанутильзавод» – по решению суда обязано прекратить незаконные выбросы в атмосферу. С исковым заявлением в суд обратилось управление Роспотребнадзора, куда с 2017 года неоднократно поступали жалобы граждан на зловоние, распространяемое госпредприятием.

«Было установлено, что ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод» осуществляет деятельность без программы производственного контроля, предусматривающей лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния выбросов данного объекта, и не проводит указанные лабораторные исследования», – сообщили в тюменском Роспотребнадзоре. От завода потребовали устранить нарушения требований санитарного законодательства.

Решение суда вступило в законную силу.

Ишимский ветсанутильзавод занимается сбором, переработкой, утилизацией трупов животных, а также производством мясокостной муки, белково-кормовых добавок и технического жира.

По словам губернатора Александра Моора, в настоящее время тюменские власти обсуждают вопрос о необходимости строительства нового современного предприятия.

«Выбирает две площадки и у нас есть два потенциальных инвестора, мы ведем переговоры. Думаю, что в ближайшие 1-2 месяца определимся с проектом, с инвестором и механизмом, по которому будем строить», – сказал Моор. Он добавил, что строительство займет примерно год-полтора, потом производственный процесс перенесут на новую площадку.

«Все это время мы будем контролировать , чтобы на действующей площадке соблюдались все технические нормы, чтобы жители не испытывали неприятных запахов», – пообещал губернатор.

Напомним, кроме ветсанутильзавода жителей Ишима не устраивает ЗАО «Племзавод-Юбилейный» и АО «АминоСиб» (обе компании принадлежат Николаю Мамонтову). Они также признаны судом виновными в распространении неприятных запахов. Долгое время племзавод незаконно сбрасывал грязные сточные воды в безымянное озеро.

Пробы показали превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ даже на противоположном берегу от точки сброса.

«К примеру, в пробах воды с противоположного берега БПК5 превышен в 666 раз, нефтепродукты превышены – в 145 раз, железо – в 80 раз, ХПК – в 333 раза, аммоний-ион – в 400 раз», – уточнили в прокуратуре Тюменской области.

Стоит отметить, что «Племзавод-Юбилейный» спонсировал Александра Моора на выборах губернатора. Скандальный производитель свинины, который едва не спровоцировал население на митинги, перечислил в фонд кандидата один миллион рублей.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 13.12.18

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