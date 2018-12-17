Спонсора Моора наказали за загрязнение почвы фекалиями

Скандально известный тюменский производитель свинины – ЗАО «Племзавод-Юбилейный» – снова попал в негативную медиаповестку. Завод оштрафован на 400 тыс. рублей за незаконное разбрасывание свиного навоза. Отходы жизнедеятельности скота лежали на поверхности участка без твердого покрытия, гидроизоляции и защиты от атмосферных осадков. В результате было допущено загрязнение земель в Ишимском районе на площади 20 гектаров.

Еще в мае Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО привлекло предприятие к ответственности. Заводу был назначен штраф, однако ответчик с ним не согласился и дважды пытался оспорить. Однако и Ишимский районныйи Тюменской облсуд встали на сторону Россельхознадзора.

Напомним, ранее ЗАО «Племзавод-Юбилейный» был признан судом виновным в распространении неприятных запахов. Долгое время племзавод незаконно сбрасывал грязные сточные воды в безымянное озеро.

Пробы показали превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ даже на противоположном берегу от точки сброса.

«К примеру, в пробах воды с противоположного берега БПК5 превышен в 666 раз, нефтепродукты превышены – в 145 раз, железо – в 80 раз, ХПК – в 333 раза, аммоний-ион – в 400 раз», – уточнили в прокуратуре Тюменской области.

Стоит отметить, что «Племзавод-Юбилейный» спонсировал Александра Моора на выборах губернатора. Предприятие, которое едва не спровоцировало население на митинги, перечислило в фонд кандидата один миллион рублей.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 15.12.18

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