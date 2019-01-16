В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли труп

На мусороперерабатывающем заводе в Тюмени обнаружен труп, завернутый в одеяло. Как сообщили «Новому Дню» в УМВД по Тюменской области, на место выехала следственно-оперативная группа.

«На данный момент известно, что в мусоре найден труп мужчины», – уточнили в полицейском главке. Имеются ли на теле следы насильственной смерти пока неясно. В СУ СКР по Тюменской области пообещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, мусороперерабатывающий завод был открыт в августе 2018 года. Предприятие построено регоператором по обращению с ТКО – компанией «Тюменское экологическое объединение», подконтрольной энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову.

Тюмень, служба информации

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