Следователи рассказали, чей труп найден на мусорном заводе в Тюмени

Следователи установили личность убитого мужчины, чье тело было обнаружено на территории мусоросортировочного завода в Тюмени. Как сообщили в следственном комитете, это ранее судимый мужчина без определенного места жительства 1985 года рождения.

Погибшего, завернутого в плед, нашли рабочие в процессе сортировки бытовых отходов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорят в СУ СКР по Тюменской области. В ведомстве просят граждан, располагающих значимой для следствия информацией, позвонить по телефону: 8 (3452) 64-17-20.

Тюмень, служба информации

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