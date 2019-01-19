В Тюмени задержаны убийцы мужчины, чей труп нашли на мусорном заводе

В Тюмени задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, чей труп был обнаружен на мусоросортировочном заводе. Ими оказались двое ранее судимых жителей Свердловской области 1986 и 1998 годов рождения.

«Они сообщили, что 14 января 2019 года совместно с потерпевшим распивали спиртные напитки на съемной квартире по улице Горпищекомбинатовской в Тюмени. В процессе между ними произошел конфликт, в результате которого они избили потерпевшего. Последний, спустя некоторое время от полученных телесных повреждений, скончался. Приятели решили избавиться от тела, замотали его в плед и вынесли из квартиры», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. В ближайшее время обоим злоумышленникам будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 16 января на мусоросортировочном заводе в Тюмени обнаружен труп, завернутый в плед. Следователи выяснили, что убитый – ранее судимый мужчина без определенного места жительства 1985 года рождения.

Тюмень, служба информации

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