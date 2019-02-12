В Ишиме нашли виноватого в обрушении части потолка в школе

Директору школы номер 12 Ишима, где во время занятий отвалилась часть потолка, объявили выговор. Такое решение приняли после проверки прокуратуры. Само ЧП произошло 14 января 2019 года. Когда в школе были дети, на пол обрушилась штукатурка с кусками потолка, площадь обрушения – 1,5 квадратных метра.

Штукатурка отвалилась в здании по адресу: ул. Уральская,26а. Никто, к счастью, не пострадал. Однако прокуратура провела проверку и обнаружила, что безопасные условия в школе в полной мере созданы не были. Главе Ишима надзорная инстанция направила представление об устранении нарушений закона. Как раз после его рассмотрения директору школы был объявлен выговор.

Напомним, заявка на финансирование ремонта в школе была отправлена в правительство Тюменской области еще до инцидента. После того, как об аварийном состоянии учебного заведения узнали все, тюменские власти сказали, что средства точно выделят. Ранее в пресс-службе мэрии агентству «Новый День» сообщали, что ремонт начнется в марте 2019 года. Пока что дети учатся в другом корпусе – по адресу: ул. Первомайская,92. Сумму, необходимую на ремонт, так и не назвали.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 12.02.19

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