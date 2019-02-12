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Четверг, 14 февраля 2019, 00:00 мск

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В Ишиме нашли виноватого в обрушении части потолка в школе

Фото – из паблика «Топ Тюмень Типичная Тюмень» «Вконтакте»

Директору школы номер 12 Ишима, где во время занятий отвалилась часть потолка, объявили выговор. Такое решение приняли после проверки прокуратуры. Само ЧП произошло 14 января 2019 года. Когда в школе были дети, на пол обрушилась штукатурка с кусками потолка, площадь обрушения – 1,5 квадратных метра.

Штукатурка отвалилась в здании по адресу: ул. Уральская,26а. Никто, к счастью, не пострадал. Однако прокуратура провела проверку и обнаружила, что безопасные условия в школе в полной мере созданы не были. Главе Ишима надзорная инстанция направила представление об устранении нарушений закона. Как раз после его рассмотрения директору школы был объявлен выговор.

Напомним, заявка на финансирование ремонта в школе была отправлена в правительство Тюменской области еще до инцидента. После того, как об аварийном состоянии учебного заведения узнали все, тюменские власти сказали, что средства точно выделят. Ранее в пресс-службе мэрии агентству «Новый День» сообщали, что ремонт начнется в марте 2019 года. Пока что дети учатся в другом корпусе – по адресу: ул. Первомайская,92. Сумму, необходимую на ремонт, так и не назвали.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 12.02.19

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