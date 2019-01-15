В тюменской школе, где обрушилась часть потолка, закрыт этаж и работает комиссия

Специально созданная комиссия в Ишиме примет решение о том, можно ли учиться в школе, где с потолка во время уроков обрушилась штукатурка. Речь идет о школе номер 12. Штукатурка обвалилась в понедельник, 14 января 2019 года. Проверку по факту ЧП проводят не только чиновники, но и прокуратура. До окончания обследования состояния потолков закрыт третий этаж, рассказали агентству «Новый День» в мэрии города. Там добавили, что школа очень старая и капремонта в ней не было. Заявка на финансирование была отправлена в тюменское правительство.

«Около 11:25 минут во втором корпусе школы номер 12 по ул. Уральской, 26А на третьем этаже в коридоре с потолка упала штукатурка. Площадь обрушения составила 1,5 кв.м. Никто не пострадал. Ишимская межрайонная прокуратура с участием специалистов проводит проверку соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательном учреждении», – рассказали в генпрокуратуре.

В мэрии Ишима агентству «Новый День» рассказали, что школу обследуют с участием подрядных организаций. «Третий этаж пока закрыт. Специалисты выясняют, есть ли угроза повторных ЧП. Принято решение о расчеканке швов между плитами перекрытиями на третьем этаже для избежания возможного повторного отслоения. Скорее всего, эта работа займет около недели, – пояснила пресс-секретарь мэрии Анна Знаменщикова. – Школа очень старая – 1959 года постройки. Мы давно говорили о необходимости капремонта. В 2018 году подготовлена проектная документация, отправлена заявка в главное управление строительства Тюменской области. Мы ждем только финансирования».

Напомним, что в Тюменской области остро стоит проблема ветхих школ. «Новый День» уже писал о том, что в Тобольском районе закрылась средняя школа. У здания от старости фактически обваливается стена. Занятия прекращены, местные жители не знают, когда начнется строительство давно обещанной властями новой средней школы.

Схожая ситуация в селе Лайтамак. Местная школа находится в настолько аварийном состоянии, что, по словам директора, стены могут не выдержать сильных порывов ветра.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 15.01.19

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