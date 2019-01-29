Моор пообещал отремонтировать аварийную школу в тюменской деревне

Власти Тюменской области пообещали отремонтировать аварийную школу в деревне Хмелева. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в бюджете региона заложены средства и на строительство небольших школ в капитальном исполнении, взамен старых зданий. В частности, в 2019-2020 годах на проектирование и строительство школы в Хмелева Тобольского района.

«Земельный участок здесь уже выделен, инициированы конкурсные процедуры на выполнение разработки проектной документации», – говорят чиновники.

Как уже писал «Новый День», занятия в хмелевской школе прекращены. У здания от старости обваливается стена. Местные жители уже не верят, что в деревне появится новая школа – власти не первый раз обещают начать строительство, но каждый год откладывают его.

На заседании президиума регионального правительства, которое прошло в понедельник, 28 января, чиновники рассмотрели ход реализации программы по ликвидации деревянных школ. Замгубернатора Сергей Шустов заявил, что в области уже разрабатывают проекты модулей для замены этих зданий.

«По шести школам (до 20 и до 40 мест) разработаны эскизы планировочных решений, заключены контракты на подготовку проектной документации. По одному объекту – в деревне Епанчина – она уже готова и направлена на проведение госэкспертизы. По четырем школам, в поселке Курья и селе Касьяново Вагайского района, селе Новотроицкое Нижнетавдинского района и селе Заводопетровское Ялуторовского района, планируемый срок готовности проектной документации – второй квартал этого года», – сообщил Шустов. Еще по одному объекту – в деревне Чебурга Тобольского района – срок исполнения контракта по подготовке проектной документации – третий квартал 2019 года.

В 2019-2020 годах запланировано проведение работ по проектированию и строительству еще девяти малых школ, состояние которых требует первоочередного вмешательства (д. Вершинская, д. Веселинская, д. Индери, д. Малый Уват, с. Митькинское Вагайского района, д. Тахтагул Тобольского района, с. Новоказанка Сладковского района, с. Кускургуль Нижнетавдинского района, с. Тугалово Уватского района).

Всего в рамках программы по ликвидации деревянных школ в предстоящие три года должны построить 32 школы (10 школ – в Тобольском районе, 12 школ – в Вагайском районе, 3 школы – в Уватском районе, две школы – в Нижнетавдинском районе, по одной школе – в Абатском, Сладковском, Упоровском, Ялуторовском и Ярковском районах). Из 32 школ в модульном исполнении запланирована 21 школа.

Тюмень, служба информации

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