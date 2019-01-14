В Тюменской области разваливаются школы, здания могут не выдержать ветра

В Тобольском районе закрылась средняя школа. У здания от старости фактически обваливается стена. Занятия прекращены, местные жители не знают, когда начнется строительство давно обещанной властями новой средней школы.

О том, что в здании средней школы деревни Хмелева Тобольского района обваливается стена и прекращены занятия, «Новому Дню» сообщил один из местных жителей. В администрации Хмелевского сельского поселения информацию подтвердили. По словам главы сельского поселения Андрея Прохорова, в деревню приезжали специалисты, которые провели экспертизу здания и поставили «маячки», чтобы отследить возможное дальнейшее разрушение школы.

«Ее (школы – прим. ред.) век пришел, – объяснил Прохоров. – Она была перевезена у нас из деревни Македоново, здесь был собран сруб. Потом от времени стали выдавливаться наружу простенки. Приехали специалисты, поставили подпорочки, в землю поставили швеллера».

По словам главы сельского поселения, сейчас учеба не ведется, в дальнейшем половину школы отгородят от разваливающейся части и детям будет, где учиться. В школе занимается 60 детей из населенных пунктов Елань, Ахмана и Хмелева. Если разрушение школы продолжится, глава сельского поселения обещал закрыть здание полностью. «Будем искать альтернативу. Я думаю, все равно найдем, без учебного процесса детей не оставим ни в коем случае», – говорит Андрей Прохоров.

По словам местных жителей, у областных властей были планы построить новую школу в Хмелева в 2019 году, но строительство отложили на более поздний срок. Андрей Прохоров подтвердил, что планы строительства школы были. «Со всеми этими проволочками, то экспертиза, то вопросы с земельным участком, строительство отодвигается из года в год, – сказал Прохоров. – То обещали, что в 2019 году дети будут в новом здании учиться, сейчас говорят, что только в 2020 строительство начнется».

Схожая ситуация, по словам местных жителей, в селе Лайтамак Тобольского района. Здесь школа тоже в аварийном состоянии несмотря на проведенные за время ее существования два капитальных ремонта. Директор лайтамакской школы Нурзида Нигматуллина рассказала «Новому Дню», что нижние три ряда бревен деревянного здания сгнили, а состояние некоторых стен таково, что школа может не выдержать сильных порывов ветра. Учится в школе 87 детей, и единственное место, где они смогут продолжать занятия в случае закрытия учебного заведения – местный интернат, где есть три свободных класса.

Новое здание школе обещали в 2020 году, но Нигматуллина сомневается, что оно будет построено.

Глава сельского поселения Марат Биктимиров подтвердил, что строительство новой школы в Лайтамаке запланировано. «В плане есть, но не знаю, когда точно это будет, – сказал он. – О таких планах на 2019 год нам не говорили, да и в 2020 году вряд ли это будет».

Биктимиров уверен, что лайтамакская школа хоть и 1971 года постройки, но находится «в удовлетворительном состоянии». «Занятия ведутся», – отметил руководитель.

Между тем местные жители вспоминают, что новую школу в деревни Ачиры построили в 2000-х после того, как старое здание учебного заведения стало разваливаться чуть ли не на глазах комиссии из администрации Тобольского района. При этом здание было «моложе» школы в Лайтамаке.

Тобольский район. Другие новости 14.01.19

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