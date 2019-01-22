В Ишиме закрыли школу, где обвалилась часть потолка, ремонт начнется в марте

Ремонт в ишимской школе, где с потолка обвалилась штукатурка, начнется в марте после того, как будет определена подрядная организация. Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь главы города Анна Знаменщикова, сейчас аварийное помещение закрыто, учащихся перевели в другой корпус школы на ул. Первомайскую, 92. Дети теперь учатся в две смены.

ЧП случилось 14 января. В коридоре на третьем этаже здания школы №12 (корпус на ул. Уральская, 26А) с потолка упал штукатурный слой. По счастливой случайности никто не пострадал. «Школа очень старая – 1959 года постройки. Мы давно говорили о необходимости капремонта. В 2018 году подготовлена проектная документация, отправлена заявка в главное управление строительства Тюменской области. Мы ждем только финансирования», – рассказали в администрации города. Финансирование было выделено только после ЧП, 18 января. Сумма не называется.

Напомним, что в Тюменской области остро стоит проблема ветхих школ. «Новый День» уже писал о том, что в Тобольском районе закрылась средняя школа. У здания от старости фактически обваливается стена. Схожая ситуация в селе Лайтамак. Местная школа находится в настолько аварийном состоянии, что, по словам директора, стены могут не выдержать сильных порывов ветра.

Фото – из паблика «Топ Тюмень Типичная Тюмень» «Вконтакте»

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 22.01.19

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