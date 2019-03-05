В Тюмени одна за другой разваливаются школы, прокуратура пошла разбираться с чиновниками

В Тюмени прокуратура взялась за наведение порядка в ветхих школах. Ведомство отреагировало на протекающую крышу в одном из образовательных учреждений и вынесло представление об устранении нарушений закона директору департамента образования Тюмени Вячеславу Воронцову.

ЧП случилось 14 февраля. Во втором корпусе школы №67 (ул. Камчатская, 154) в четырех кабинетах и коридоре третьего этажа протекла кровля. Причиной стало неудовлетворительное состояние крыши. Было обнаружено отслоение кровельного покрытия, нарушение изоляции при водосборных воронках и на прямых участках кровли.

О проблеме директор школы в течение нескольких лет сообщала в департамент образования и просила выделить деньги на ее решение. Все обращения в департаменте игнорировали.

По результатам проверки прокуратура внесла Вячеславу Воронцову представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. Кроме того, информация направлена главе города Руслану Кухаруку для сведения и принятия мер в рамках предоставленной компетенции.

Летом, в ходе предвыборной компании, губернатор Александр Моор заявлял, что планирует в областном центре каждый год вводить в эксплуатацию одну большую школу. Между тем, многие действующие школы находятся в ненадлежащем состоянии.

Как ранее писал «Новый День» в Тобольском районе закрылась средняя школа из-за того, что у здания от старости начала обваливаться стена. А директору ишимской школы, где во время занятий отвалилась часть потолка, также после прокурорской проверки, был объявлен выговор.

Тюмень, служба информации

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