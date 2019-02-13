Особняк тюменского правительства на Пятницкой никому не нужен

Очередной аукцион по приватизации здания бывшего представительства правительства Тюменской области в Москве, назначенный на 13 февраля, не состоялся. Первый раз двухэтажный особняк на Пятницкой, 47 в центре столицы выставлялся на торги в январе 2016 года за 300 млн руб. Спустя три года чиновники снизили цену вдвое – до 140 млн руб. Однако, ни в первый, ни во второй раз желающих купить недвижимость не нашлось.

Почему стоимость объекта упала, в Фонде имущества Тюменской области «Новому Дню» объяснить не смогли. Специалист фонда пояснила, что начальная стоимость имущества, выставляемого на торги, формируется по итогам независимой оценки, которая действительна всего полгода. Поэтому в ближайшее время здание, возможно, будет снова выставлено на продажу.

Также в фонде пояснили, что здание в аренду не сдается, т.е. все это время стоит без эксплуатации.

Пока особняк на Пятницкой безуспешно пытаются продать, сотрудники московского представительства переехали в новое помещение – побольше и подороже. Этот объект регион купил у своей дочерней структуры – «АИЖК по Тюменской области».

Офшорный след

В конце 2014 года «АИЖК по Тюменской области» (учредитель правительство Тюменской области) приобретает в центре Москвы двухэтажное здание общей площадью 962,6 кв.м. по адресу: переулок 2-й Спасоналивковский, дом 7. Стоимость – 8 294 010 долларов США. В обычной на первый взгляд сделке есть несколько нестыковок.

Во-первых, деятельность АИЖК до этого момента ограничивалась территорией Тюменской области и только арендой или куплей-продажей земельных участков, на которых в дальнейшем вели строительство жилых домов местные застройщики. Во-вторых, здание в Москве было куплено в долларах на фоне резкого роста курса. Объект довольно долго не могли продать. Собственники выставляли здание за 6 720 000 долларов США, но покупатели им не интересовались. А затем общество, принадлежащее тюменскому правительству вдруг, безо всяких конкурсных процедур, купило эту недвижимость на 1,5 млн долларов дороже.

(скриншот о продаже здания с московского агентства недвижимости)

Бывшим собственником и продавцом здания в Москве являлось ООО «Промтурбогаз», принадлежащее кипрской офшорной компании «ЛИРОТ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД», куда и ушли деньги АИЖК. Спустя несколько месяцев АИЖК разместит на своем сайте объявление для обманутых дольщиков ООО «ПСК «Континент» о том, что прекращает выкупать доли в домах-долгостроях, «в связи с отсутствием финансовых возможностей».

Заработать на своем учредителе

Через год приобретенную у оффшорной компании недвижимость «АИЖК» продает своему собственнику – правительству Тюменской области. В декабре 2015 года губернатор Владимир Якушев подписывает распоряжение правительства №1893-рп, согласно которому Департамент финансов должен выделить Департаменту имущественных отношений более 396 млн рублей из средств областного бюджета, предусмотренных по разделу «Национальная экономика», на приобретение нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Спасоналивковский, д. 7.

Уже 21 декабря между депимущества и «АИЖК» был подписан государственный контракт о продаже здания в Москве.

Напомним, что функции учредителя в АИЖК выполняет Департамент имущественных отношений Тюменской области. Его руководитель и заместитель губернатора Андрей Киселев входит в совет директоров акционерного общества. Если перевести доллары в рубли, то по действующему на октябрь 2014 года курсу (40,88 руб. за 1$), здание обошлось АИЖК в 339 059 128,80 руб., а департаменту оно было продало уже за 396 000 163,60 рублей. Таким образом, на сделке со своим учредителем АИЖК заработало 56 941 034,80 руб. или как раз примерно тот самый 1 млн долларов США, который ранее переплатило офшорной компании.

Стоит отметить, что примерно в тот же период здание по соседству (пер. 2-й Спасоналивковский, дом 5) купило правительство ЯНАО через подконтрольные фонды. При этом ямальские чиновники несколько раз перепродавали эту недвижимость сами себе.

Новое купили, старое бросили

После покупки в здании на Спасоналивковском переулке еще полгода шли ремонтные работы за счет бюджета Тюменской области. В июле 2016 года на сайте правительства Тюменской области появилось сообщение о том, что его московское представительство под руководством Павла Тараканова сменило адрес. В результате переезда чиновники расширили свои владения более чем в два раза: общая площадь старого здания составляла 416,9 кв.м., а нового – 962,6 кв.м.

Особняк на Пятницкой продать не удалось, так на балансе у Тюменской области оказалось два здания в столице и расходы на их содержание.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 13.02.19

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