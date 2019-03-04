Тюменские власти вновь пытаются продать свой особняк в Москве

Бывшее здание представительства правительства Тюменской области в Москве вновь выставлено на аукцион за 139 млн рублей. Для того, чтобы заявиться на торги, его участник должен внести задаток в размере 27,8 млн руб.

Это уже третья попытка продать тюменское имущество в Москве. Первые два аукциона в январе 2016 года и феврале 2019 года не состоялись из-за того, что не нашлось желающих выкупить госсобственность.

Согласно размещенному сегодня на официальном сайте извещению о проведении аукциона, трехэтажный особняк на ул. Пятницкой, д. 47/ 2 выставлено на продажу за 139 433 898 рублей. За эту же цену Фонд имущества Тюменской области пытался продать здание месяц назад, но на аукцион никто не заявился. В январе 2016 года здание пытались продать за 300 млн руб.

Ранее «Новый День» писал, что здание на Пятницкой освободилось после того, как тюменские чиновники переехали в новый особняк в переулке Спасоналивковском. В декабре 2015 года губернатор Владимир Якушев распорядился выделить Департаменту имущественных отношений на эти цели более 396 млн рублей. Новое здание было куплено у АО «АИЖК по Тюменской области» (учредитель – департамент имущественных отношений области).

Тюмень, служба информации

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