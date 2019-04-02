Московский особняк тюменского правительства купила фирма, зарегистрированная полмесяца назад

Фонд имущества Тюменской области с третьего раза продал бывшее здание представительства регионального правительства в Москве. Согласно опубликованному сегодня протоколу, двухэтажный особняк купило ООО «СистемаПлюс» за начальную стоимость в 139,4 млн руб. Другие участники на аукцион не заявились.

Ранее правительство Тюменской области пыталось или делало вид, что пыталось продать здание в Москве на ул. Пятницкая, д. 47/ 2 в январе 2016 года за 300 млн рублей, а в феврале 2019 года скинуло цену до 139 433 898 рублей. Оба раза аукционы не состоялись из-за того, что не нашлось желающих выкупить госсобственность.

Новый собственник здания ООО «СистемаПлюс» имеет уставный капитал в 10 тыс. рублей и зарегистрировано всего две недели назад 15 марта 2019 года по месту «массовой регистрации» юридических лиц – г. Москва, ул. Никулинская, 5 к.1. Генеральный директор компании Арбузов Эдуард Николаевич сам из Тюмени, где у него зарегистрированы ООО «АвтоТракЦентр» и АНО ДПО «Тюменский межрегиональный учебный центр».

Если вести фамилию, имя и отчество покупателя в поисковую систему, то она выдает петицию на имя прокурора Тюмени, в которой рассказывается весьма нелицеприятная история с участием некоего Эдуарда Арбузова.

Ранее «Новый День» писал, что особняк на Пятницкой освободился после того, как в декабре 2015 года по распоряжению губернатора Владимира Якушева за 396 млн рублей из областного бюджета было куплено более просторное здание представительства в переулке 2-й Спасоналивковский, д. 7. Продавцом по сделке тогда выступило «АИЖК по Тюменской области». После этого здание на Пятницкой три года «висело» на балансе областного бюджета как непрофильный актив.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 02.04.19

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