Депутаты назвали конкурс «Тюменская марка» пафосной тусовкой и потребовали его закрыть

Конкурс местных предприятий «Тюменская марка», на который из городского бюджета каждый год тратятся миллионы рублей – пафосная тусовка, дающая «нулевой результат». Об этом заявили депутаты тюменской гордумы и предложили его закрыть, а деньги отдать на поддержку предпринимателей.

Предложение озвучил на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы либерал-демократ Мурат Тулебаев, входящий в комиссию конкурса. Он отметил, что из 13 миллионов рублей, которые были выделены в 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Тюмени, 4 миллиона 350 тысяч были потрачены на «Тюменскую марку».

«Если мы не можем выделить на поддержку малого бизнеса больше денег, то, наверное, надо в перспективе отказаться [от проведения «Тюменской марки»], потому что львиная доля, 3 миллиона 350 тысяч рублей тратится на пафосное открытие и закрытие мероприятия, – предложил Тулебаев. – Если мы не можем больше денег выделить, давайте будем скромнее и направим эти деньги на поддержку малого и среднего бизнеса. С каждым годом [«Тюменская марка»] лучше, краше, красивее, пафоснее становится. Все это денег стоит, не думаю, что ДК «Нефтяник» и СК «Центральный» нас бесплатно пускают. Но средств (на поддержку предпринимательства – прим. ред.) больше не становится, просто мы все больше отжимает от тех денег, которые могли бы пойти на помощь малому и среднему бизнесу».

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых не согласился с критикой. По словам чиновника, при проведении «Тюменской марки» организаторы стараются минимизировать затраты. Толстых заверил, что ДК «Нефтяник», где проходило торжественное закрытие конкурса, не взял с организаторов денег за проведение торжества.

В поддержку конкурса выступила и депутат от «Единой России» Наталья Проскурякова. Она отметила, что «Тюменская марка» знакомит жителей региона с местной продукцией, которая не хуже импортных продуктов, подпавших под санкции.

Другой единоросс, Юрий Коновалов, поддержал Тулебаева, отметив бесполезность конкурса. «Назрела необходимость реально разобраться, сколько нужно денег, чтобы увидеть ощутимую помощь среднему и малому бизнесу, – предложил Коновалов. – Я понимаю, что мы не можем сразу 100 миллионов выделить. Но хотя бы 50 миллионов мы можем выделить и посмотреть эффективность их вложения. Можно субсидировать представителей среднего и малого бизнеса, можем другие мероприятия проводить. Но я согласен с коллегой, что такие пафосные мероприятия, как «Тюменская марка» [не нужны]. Я раньше на нее ходил, теперь уже не хожу. Не очень приятно на все это смотреть, потому что я знаю – результат-то нулевой. Покрасовались, походили, потусовались, и все».

Коновалов предположил, что новый заместитель главы города Ирина Чудова сможет разобраться, как лучше поддерживать предпринимателей в Тюмени.

Тюмень, служба информации

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