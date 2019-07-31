Мэрия Тюмени получила скидку 666 рублей и снова тратит миллионы на «пафосную тусовку»

Бюджет Тюмени снова потратит миллионы рублей на проведение конкурса «Тюменская марка», которую депутаты гордумы назвали «пафосной тусовкой».

Накануне, 30 июля, был выбран победитель торгов, который займется организацией очередного мероприятия. По традиции им стала Торгово-промышленная палата Тюменской области. Она снизила первоначальную цену закупки всего на 666 рублей и получит контракт на 4 млн 350 тыс. рублей.

За эти деньги поставщик должен разработать печатную и сувенирную продукцию, организовать продвижение конкурса в Интернете и СМИ, провести церемонию награждения победителей и т.д.

Стоит отметить, что был еще один участник торгов – один из победителей той самой «Тюменской марки» ООО «Академия Лидерства и Бизнеса» (владелец Юлия Васильева), но очевидно, что эта компания присутствовала лишь для создания видимости конкуренции. В прошлом году таким спойлером выступило ООО «Экспертная палата». И «Экспертная палата», и ТПП находились по одному адресу, кроме того, их объединял президент Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин, он является единственным учредителем в «Экспертной палате».

Абдуллин не скрывал, что намеренно разыгрывает специальную схему на госзакупках. Однако после того, как об этом написал «Новый День», он перестал брать на торги аффилированные с собой организации.

Напомним, в 2018 году на «Тюменскую марку» город также потратил 4,3 млн рублей и еще 2,3 млн рублей на услуги по размещению в телеэфире информации о победителях конкурса. Это половина всех средств, предназначенных на поддержку среднего бизнеса Тюмени (12,326 млн рублей). В феврале депутаты гордумы назвали «Тюменскую марку» «пафосной тусовкой, дающей нулевой результат» и потребовали закрыть конкурс. Однако чиновники к ним не прислушались.

Очередная выставка «Тюменская марка» пройдет с 15 по 31 октября 2019 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.07.19

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