Глава ТПП зарабатывает на тусовках тюменских vip

На конкурс «Тюменская марка», который раскритиковали депутаты гордумы прозвали «пафосной тусовкой», в прошлом году потратили почти половину всех средств, предназначенных на поддержку среднего бизнеса Тюмени. Сумма, выделяемая из бюджета на конкурс, ежегодно растет, при этом руководитель профильного департамента не знает, на что тратятся деньги. «Новый День» выяснил, сколько стоит поддержка малого и среднего бизнеса.

На прошедшем заседании комиссии гордумы по экономическому развитию и бюджету директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых заявил, что в 2018 году на развитие МСБ было потрачено 12,326 млн рублей. Из них 4,350 млн рублей – на «Тюменскую марку» (в 2017 году – 3,2 млн руб., в 2016 году – 1,7 млн руб.).

По данным сайта госзакупок, на тендер по оказанию услуг на проведение конкурса «Тюменская марка» заявились два участника: Торгово-промышленная палата Тюменской области и ООО «Экспертная палата». Обе организации находятся по одному адресу: Тюмень, ул. Хохрякова 9/1. Кроме того, их объединяет президент Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин, он является единственным учредителем в «Экспертной палаты».

Начальная цена контракта составляла 4,351 млн рублей. Именно по такой цене заявилась на тендер «Экспертная палата». А ТПП снизила сумму ровно на одну тысячу рублей. В итоге с ней и был заключен договор.

Согласно техническому заданию, услуги по организации и проведению конкурса начинаются с разработки концепции фирменного стиля конкурса. Это довольно странно, поскольку «Тюменская марка» проводится уже более 10 лет, за это время фирменный стиль мероприятия давно должен быть разработан.

Также исполнитель обязан продвигать конкурс в электронных СМИ, социальных сетях, на радио и телевидении. Контракт предусматривает изготовление двух видеороликов (отчетный и итоговый) продолжительностью 2 и 5 минут, а также два промо-видеоролика продолжительностью 10-15 секунд. Последние предназначены для размещения на экранах в торговых центрах, на видеоэкранах города, а также перед киносеансами на экранах в кинозалах кинотеатрах города Тюмени.

Другой существенной строкой расходов на проведение «Тюменской марки» является производство печатной и сувенирной продукции. Кроме стандартных наборов (пакет, бейдж, ручка, блокнот) исполнитель обязан изготовить значки для народных экспертов (300 шт.), пригласительные открытки на церемонию открытия выставки и на награждение победителей (200 шт.), пригласительные открытки на фуршет (80 шт.). Для проведения конкурса также необходимо сделать два уличных баннера 3 х 4 м., пластиковые карты для голосования (281 шт.). Для награждения изготавливаются дипломы и 30 статуэток, утвержденного образца.

Самые массовые мероприятия конкурса – выставка участников и церемония награждения победителей. В 2018 году выставка проходила в Спортивном комплексе «Центральный», а награждение и закрытие – в ДК «Нефтяник». В своем выступлении перед депутатами директор департамента Сергей Толстых заявил, что «Нефтяник» предоставляет помещение для конкурса бесплатно.

Однако президент Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» пояснил, что все отношения с субподрядчиками строятся исключительно на договорных отношениях и за плату. Он не смог оперативно назвать стоимость аренды, но заверил, что все делалось за деньги.

«Мы же потом предоставляем отчет, сколько и на что потратили, кто и сколько пел и танцевал. Сегодня же никто бесплатно петь не будет», – сказал он. Также Абдуллин добавил, что не видит ничего незаконного в том, что в конкурсе участвовали две аффилированные компании.

«В Торгово-промышленной палате я являюсь президентом, она мне не принадлежит в отличие от «Экспертной палаты». Вторую фирму мы заявляли, чтобы подстраховаться. Есть иногда угроза, что на конкурс может заявиться компания из другого региона, которая снизит цену вдвое, а контракт выполнить не сможет. Такие случаи в городе уже были. Поэтому мы никакого секрета и не делаем. Нам предложили: возьмите и сделайте «Тюменскую марку» лучше, чем это когда-либо было. Мы взяли ее и сделали, хотя потратили на это больше чем получили – около 5 млн рублей», – заявил Эдуард Абдуллин.

Ранее депутаты гордумы назвали «Тюменскую марку» бесполезной пафосной тусовкой, особенно ее торжественную часть – награждение победителей конкурса. Исполнитель обязан организовать для гостей (чиновники, политики, бизнесмены) шикарный фуршет и развлечь их выступлениями творческих коллективов. К сожалению, в тех задании отсутствует смета на проведение этого мероприятия.

19 февраля 2019 года был объявлен электронный аукцион на оказание услуг по размещению в телеэфире информации о победителях прошлогодней «Тюменской марки». Начальная стоимость контракта – 2,375 млн рублей. Таким образом, общая сумма на проведение конкурса «Тюменской марки» превысит 6,5 млн рублей и составит примерно 50% всех денежных средств, предназначенных на поддержку малого и среднего бизнеса в Тюмени.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 22.02.19

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