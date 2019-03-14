Тюменская полиция отказала жителям труднодоступных сел в участковом

Полиция Тюменской области не будет восстанавливать должность участкового уполномоченного для труднодоступных районов тюменского Заболотья. Об этом заявил во время своего доклада тюменской областной думе начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов, сославшись на недостаточное количество проживающих в Заболотье людей.

Вопрос о необходимости постоянного присутствия сотрудников полиции в Заболотье подняла коммунистка Тамара Казанцева. «Будут ли установлены опорные пункты полиции в труднодоступных территориях – это Лайтамак, Ачиры, Осиновский? Если будут, то когда?», – спросила коммунистка.

По словам Алтынова, внедрение участковых пунктов полиции проводится совместно с правительством Тюменской области, но «на сегодняшний день они (указанные Казанцевой населенные пункты – прим. ред.) не входят в перечень тех административных участков, на которых мы должны возобновить работу участковых пунктов полиции».

По словам Алтынова, по критериям УМВД на одного участкового уполномоченного необходимо 3,5 тысячи человек населения. «Если мы в эти критерии будем вписываться, тогда можно и отдельного участкового туда закреплять и участковый пункт полиции строить», – ответил Алтынов.

Губернатор Александр Моор добавил, участковые пункты полиции «безусловно, надо развивать», но в Лайтамаке для начала нужно изменить назначение земель. Пока они относятся к лесному фонду, и строить пункт полиции там нельзя, дал понять губернатор.

Напомним, Заболотье – труднодоступный район Тюменской области, добраться до которого можно либо по воздуху, либо на лодках (в теплое время года), либо по зимнику (три месяца в году). Полиции в Заболотье нет, и в случае убийства тело может лежать на месте преступления несколько дней, пока из Тобольска не прибудет оперативно-следственная группа.

Тюмень, служба информации

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