Из тюменской деревни вывезли убийцу и труп, которые несколько дней пугали сельчан

Тюменские полицейские добрались до деревни Ачиры и поймали местного жителя, устроившего кровавую бойню. В ночь на 3 октября 2018 года мужчина употреблял алкоголь в компании знакомого. Застолье закончилось дракой, в ходе которой владелец дома схватил стоящий возле печки топор и, нанес им оппоненту не менее 10 ударов по телу.

Жителям Ачир в полиции сообщили, что правоохранители не располагают необходимым транспортом, чтобы выехать на место преступления. Только после того, как «Новый День» написал о трупе, который будет ждать полицию четыре дня, у силовиков нашелся вертолет.

Следственным отделом по Тобольску СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 3 октября жители деревни Ачиры в Заболотье пожаловались «Новому Дню» на то, что не могут дождаться полицейских, чтобы те убрали изрезанный труп мужчины и арестовали убийцу. Добраться до Ачир можно либо по зимнику в холодное время года, либо на вертолете. С октября вместо двух рейсов в неделю в Ачиры летает один – по воскресеньям. Третий путь – на лодке, но, как сообщили в полицейском главке, на ней можно доплыть только во время паводка.

Тобольский район, служба информации

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