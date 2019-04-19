Тюменский глава ответил на вопрос, почему из отдаленных деревень не вывозят трупы

У администрации Тобольского района есть возможность вывозить тела умерших из труднодоступных деревень Заболотья. Однако, несмотря на наличие официального муниципального контракта с авиакомпанией «ЮТэйр вертолетные услуги», жителям глухих деревень приходится возить трупы до Тобольска самостоятельно на снегоходах.

Согласно муниципальному контракту, заключенному 9 апреля 2019 года, «ЮТэйр вертолетные услуги» обязуется предоставлять услуги по транспортировке тел умерших во внебольничных условиях (вне зависимости от того, криминального характера смерть или нет) к месту проведения патологоанатомического вскрытия.

Контракт предусматривает 4,5 часа летного времени. Учитывая, что от Тобольска до удаленных сельских поселений 1 час – 1 час 20 минут полета, получается, что по контракту «ЮТэйр вертолетные услуги» может совершить четыре рейса по доставке тел умерших. Сумма контракта составляет 706 тысяч 500 рублей.

Бессрочное соглашение о взаимодействии между межмуниципальным отделом УМВД по Тюменской области «Тобольский» и Тобольской районной администрацией было подписано в 2014 году. Согласно документу, стороны договорились о взаимодействии при организации транспортировки тел умерших из труднодоступных деревень для анатомического вскрытия. Для этого полиция должна передавать сообщение о необходимости транспортировки перевозчику, а в случае, если транспортировка невозможна, вывозить тело сама.

По данным источника «Нового Дня», контракты с перевозчиком в 2017 и 2018 годах на транспортировку тел умерших не заключалось. Но в 2014, 2015 и 2016 договоры были, как и в 2019 году.

Тем не менее, в апреле 2016 года, говорит источник, тело утонувшего ребенка пришлось доставлять в экстренном порядке санавиацией. А 18 апреля этого года родственники умершего мужчины 1975 года рождения вынуждены были самостоятельно везти труп в Тобольск на снегоходе, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, которые помешали участковому уполномоченному полиции добраться к месту смерти.

Глава Тобольского района Юрий Батт отказался комментировать ситуацию, сказав, что находится в отпуске. Батт пообещал, что в понедельник, 22 апреля, разберется в ситуации и даст подробный комментарий «Новому Дню».

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 19.04.19

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