Жителям тюменского Заболотья пришлось самим везти труп на судмедэкспертизу: полиция не справилась

Жителям тобольского Заболотья пришлось самим везти в город на судмедэкспертизу умершего родственника. Участковый не смог добраться до места.

Как рассказала одна из жителей деревни Иземеть Ачирского сельского поселения (Тобольский район), 39-летний мужчина внезапно умер в среду, 17 апреля. «Сходил покурить, упал и умер», – пояснила женщина. По правилам, на место должен выехать участковый уполномоченный полиции, однако, в труднодоступной деревне с менее, чем двумя сотнями жителей, своего участкового нет, как и во всем Ачирском сельском поселении.

В межсезонье добраться сюда можно лишь на снегоходе «Буран», и то, рискуя провалиться в подтаявший снег и наглухо застрять. По словам местных, участковый уполномоченный потребовал от родственников умершего самостоятельно доставить тело в Тобольск на судмедэкспертизу с помощью все того же снегохода.

Люди поехали на свой страх и риск. «Не знаю, как они пересекали речки Иземетьку и Носку», – говорит местная жительница, добавляя, что лед на реках давно вскрылся, и по ним ходят моторные лодки. Участковый якобы встретил родственников с телом в районе деревни Кузьмина – там, где еще есть грунтовая дорога, после чего тело умершего было доставлено на судмедэкспертизу.

Собеседница агентства недоумевает, почему нельзя было использовать вертолет для доставки участкового на место смерти и последующей транспортировки тела. По версии местных жителей, у администрации Тобольского района есть соглашение с авиакомпанией «ЮТэйр» на такие случаи, правда, лимит якобы составляет два тела в течение теплого сезона.

В полиции подтвердили факт смерти мужчины в деревне Иземеть. «По предварительной информации, смерть не носила криминальный характер. Несмотря на это, принимались меры к выезду участкового. Но авиасообщение с этим населенным пунктом до середины мая невозможно и все попытки успехом не увенчались, – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. – Участковый находился на связи с родственниками и спросил, есть ли у них возможность доставить тело в Тобольск. Родственники пошли навстречу, сказали, что возможность есть. Участковый встретил их по дороге. Проведенная экспертиза подтвердила, что смерть не носит криминальный характер, все соответствующие документы родственники получили на руки».

В пресс-службе заверили, что, если бы вопрос не удалось решить, полиция обратилась бы к местным властям для решения проблемы.

Напомним, что это не первый случай, когда полиция и следователи не могут добраться до труднодоступных населенных пунктов Заболотья. Так, 3 октября 2018 года жители деревни Ачиры в Заболотье пожаловались «Новому Дню», что несколько дней не могут дождаться полицейских и следователей, чтобы те убрали изрезанный труп мужчины и арестовали убийцу.

Во время доклада тюменской областной думе 14 марта 2019 года начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов дал понять, что в ближайшее время в Заболотье своего участкового не появится. По словам Алтынова, по критериям УМВД на одного участкового уполномоченного необходимо 3,5 тыс. человек населения. «Если мы в эти критерии будем вписываться, тогда можно и отдельного участкового туда закреплять и участковый пункт полиции строить», – отметил Алтынов.

Тюмень, Михаил Калянов

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