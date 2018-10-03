В тюменской деревне изуродованный труп будет ждать полицию четыре дня

Жители деревни Ачиры в Заболотье не могут дождаться полицейских, чтобы те убрали изрезанный труп мужчины и арестовали убийцу. Полицейским Тобольского района не на чем добраться до удаленной деревни, поэтому селянам предстоит наблюдать тело кеще как минимум четыре дня.

Как сообщила «Новому Дню» одна из жительниц Тобольского района, труп со следами многочисленных колото-резаных ран был обнаружен в деревне во вторник, 2 октября. Обстоятельства смерти неизвестны. Собственного участкового или отделения полиции в населенном пункте нет, полицейским нужно добираться до места трагедии из Тобольска. Однако, по словам тоболячки, сделать это они смогут только в воскресенье на регулярном авиарейсе, который летает раз в неделю. «Труп будет четыре дня лежать, трогать его никто не смеет, убийца разгуливает на свободе, а полиции нет», – говорит тоболячка.

Добраться до Ачир, как и до значительной части населенных пунктов Заболотья, можно либо по зимнику в холодное время года, либо, весной, летом и осенью по воздуху на вертолете. С октября вместо двух рейсов в неделю в Ачиры летает один – по воскресеньям. Третий путь – по воде на лодке.

По словам источника, знакомого с ситуацией, формально в распоряжении полицейских должна быть моторная лодка, на которой правоохранители могут доплыть к месту убийства. Однако, по неподтвержденным данным, транспортное средство используется для личных целей. Ближайший болотоход находится в Вагае, в другом муниципальном районе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на данный момент в распоряжении тобольской полиции имеется моторная лодка, но «по климатическим условиям использовать ее, чтобы добраться до деревни Ачиры, нельзя». В главке пояснили, что на лодке дойти до Ачир можно только во время паводка, а сейчас «большой воды» уже нет.

«Сейчас решается вопрос выезда сотрудников полиции на место происшествия», – добавили в пресс-службе. В СУ СК РФ по Тюменской области также сообщили, что думают над тем, как следователям добраться до места происшествия.

Тобольский район, служба информации

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