Роскомнадзор подтвердил проблемы со связью в Заболотье, которые отрицали областные власти

Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО возбудило административное дело против тюменского отделения «Ростелекома» за неработающие связь и wi-fi в тобольском Заболотье. Об этом управление уведомило депутата тобольской районной думы Рината Урамаева.

«Было проведено внеплановое систематическое наблюдение, сотрудник управления выезжал 25 мая 2019 года в село Лайтамак и 30 мая в деревню Ачиры. В ходе наблюдения подтвердился факт неработоспособности таксофонов и отсутствие доступа в Интернет через установленные точки доступа, организованные по технологии беспроводного доступа Wi-Fi», – говорится в письме Роскомнадзора (копия имеется в распоряжении редакции).

В результате, Роскомнадзор завел два административных дела по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Один административный протокол был составлен на ПАО «Ростелеком», которое и занимается обслуживанием таксофонов и точек доступа в Интернет в Заболотье, второй протокол Роскомнадзор составил на «ответственное должностное лицо филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях». Материалы переданы в Арбитражный суд Тюменской области и мировой суд Тобольского района соответственно.

По данным Роскомнадзора, сейчас точки доступа в Интернет в Лайтамаке и Ачирах исправны, работа таксофонов в этих населенных пунктах также восстановлена. Также заработал таксофон в селе Янгутум. Восстановить работу таксофонов в остальных труднодоступных населенных пунктах Заболотья (Иземеть, Ишьменево, Топкины, Вархмали, Топкинбашево) «Ростелеком» планирует до 30 июня.

Ринат Урамаев дважды обращался президенту Владимиру Путину с жалобами на недоступность связи и интернета в удаленных местностях Заболотья. Депутат пытался добиться приведения в работоспособное состояние спутниковых таксофонов в деревнях Топкины, Вармахли, Янгутум, Топкинбашево, Иземеть и Ишьменево. Как пишет Урамаев, в этих населенных пунктах не работает сотовая связь (в центрах сельских поселений, селах Лайтамак и Ачиры, «ловит» сотовая сеть ТЕЛЕ2 – прим.ред.), отсутствует проводная связь и интернет.

Спутниковые таксофоны – единственный способ связи в случае чрезвычайной ситуации. Их установили в 2007 году по нацпроекту «Оказание универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов» – по одному на деревню. Аппараты все эти 12 лет не работают.

Также в Лайтамаке и Ачирах должны были появиться точки доступа в Интернет (wi-fi) в рамках проекта «Интернет в школы». Однако wi-fi в поселениях так и не заработал. Люди не могут воспользоваться госуслугами и вынуждены ездить за справками в Тобольск. Это подтвердил «Новому Дню» и глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров.

Отметим, что в областном департаменте общественных связей, коммуникаций и молодежной политики иначе представляли себе ситуацию со связью в Заболотье. Так, директор департамента Павел Белявский сообщал, что на территории Лайтамака и Ачир есть сотовая связь, а оператор универсальных услуг связи («Ростелеком» – прим. ред.) ежедневно осуществляет контроль работы спутникового таксофона. Также Белявский сообщил, что с 30 марта этого года в Лайтамаке и Ачирах есть доступ к сети Интернет, 83 местных пользователя уже использовали почти 300 мегабайт трафика. В ответ депутат Урамаев пожаловался президенту на то, что департамент Белявского поставляет недостоверную информацию о состоянии дел.

О том, что в Заболотье работает доступ в Интернет, говорили и в «Ростелекоме». «В деревне Ачиры и селе Лайтамак интернет организован посредством спутника. В марте был завершен монтаж оборудования, и точки доступа были запущены в тестовую эксплуатацию. На данный момент точки доступа введены в рабочую эксплуатацию, наблюдается потребляемый трафик», – говорили в «Ростелекоме».

Проблемы из-за труднодоступности Заболотья возникают часто. На месте нет собственного участкового уполномоченного, и полиции приходится добираться в деревни из Тобольска. Когда 23-24 мая в Заболотье скончались два человека, к одному покойному пятеро полицейских добирались на болотоходе МЧС и увязли на бездорожье. Родственникам пришлось везти умершего на судмедэкспертизу в Тобольск самостоятельно. Другого умершего пожилого человека родственники успели похоронить, пока участковый, который должен был осмотреть тело, решал, как ему добраться до Лайтамака.

Тобольск, служба информации

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