Тюменский депутат пожаловался президенту на «ложную информацию» департамента Белявского

Тобольский депутат Ринат Урамаев пожаловался президенту Владимиру Путину на департамент общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Тюменской области, возглавляемый Павлом Белявским. Народный избранник считает, что чиновники предоставляют недостоверную информацию о ситуации с услугами связи в тобольском Заболотье.

Это уже повторное обращение депутата думы Тобольского района Рината Урамаева к президенту, а также министру связи РФ Константину Носкову и заместителю генпрокурора в УрФО Юрию Гулягину. Народный избранник пытается добиться приведения в работоспособное состояние спутниковых таксофонов в деревнях Топкины, Вармахли, Янгутум, Топкинбашево, Иземеть и Ишьменево. Как пишет Урамаев, в этих населенных пунктах не работает сотовая связь (в центрах сельских поселений, селах Лайтамак и Ачиры, «ловит» сотовая сеть ТЕЛЕ2 – ред.), отсутствует проводная связь и интернет. И спутниковые таксофоны – это единственный способ связаться с «большой землей» в случае чрезвычайной ситуации. Их установили в 2007 году по нацпроекту «Оказание универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов» – по одному на деревню. Аппараты все эти 12 лет не работают.

Также в Лайтамаке и Ачирах должны были появиться точки доступа в Интернет (wifi) в рамках проекта «Интернет в школы». Однако wifi в поселениях так и не заработал. Люди не могут воспользоваться госуслугами и вынуждены обращаться за справками в Тобольск. Это подтвердил «Новому Дню» и глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров.

Добраться до удаленных деревень можно только по зимнику, действующему 3 месяца в году, либо по воздуху. Регулярное воздушное сообщение есть только с селами Лайтамак и Ачиры, вертолет летает два раза в неделю. В случае экстренной ситуации жители не могут сообщить о ЧП, говорит Урамаев.

Жалоба, которую депутат первый раз отправил в РУ ФСБ то Тюменской области, была перенаправлена в прокуратуру, а оттуда – в департамент общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Павла Белявского. Последний сообщил, что на территории Лайтамака и Ачир есть сотовая связь, а оператор универсальных услуг связи («Ростелеком» – ред.) ежедневно осуществляет контроль работы спутникового таксофона. Оборудование же для доступа в Интернет «безнадежно устарело» за 12 лет. В мае 2019 года его должны были модернизировать для получения доступа к сети GSM. Также Белявский сообщил, что с 30 марта этого года в Лайтамаке и Ачирах есть доступ к сети Интернет. 83 местных пользователя уже использовали почти 300 мегабайт трафика. О других населенных пунктах директор департамента в ответе не упоминает.

Белявский признал, что поддерживать нормальную работу оборудования в Заболотье сложно. Одной из причин чиновник назвал труднодоступность территории и то, что билеты на вертолет раскуплены до июля месяца.

Ответ Белявского не устроил тобольского депутата. По данным Урамаева, сотрудники «Ростелекома» были в Лайтамаке и Ачирах 25-26 мая. В Лайтамаке им удалось восстановить работу таксофона, но доступ в Интернет восстановить не удалось, его обещали починить только зимой, после замены оборудования. В Ачирах связь восстановить так и не смогли. Ни в одну из малых деревень связисты не поехали.

Урамаев считает, что в ответе Белявского содержится недостоверная информация. Так, продажа билетов на вертолет начинается за 15 дней до вылета и производится в порядке живой очереди, а значит, билеты не могут быть раскуплены «до июля».

В итоге депутат попросил президента не только потребовать от «Ростелекома» восстановить работоспособность таксофонов в деревнях Топкины, Вармахли, Янгутум, Топкинбашево, Иземеть и Ишьменево, но и «наказать виновных лиц, направляющих заведомо ложную информацию».

Ранее в «Ростелеком» «Новому Дню» сообщали, что «в деревне Ачиры и селе Лайтамак интернет организован посредством спутника. В марте был завершен монтаж оборудования, точки доступа были запущены в тестовую эксплуатацию. На данный момент точки доступа введены в рабочую эксплуатацию, наблюдается потребляемый трафик. Тестирование работоспособности таксофонов в населенных пунктах Ачиры и Лайтамак показало работоспособность каналов связи и оборудования. «Ростелеком» на постоянной основе проводит тестирование и контроль работоспособности таксофонов и точек доступа на территории Тюменской области».

Проблемы из-за труднодоступности территорий Заболотья возникают регулярно. В частности, сложности испытывает полиция. Так, 23-24 мая в Заболотье скончались два человека. К одному пятеро полицейских добирались на болотоходе МЧС и увязли на бездорожье. Родственникам пришлось везти умершего на судмедэкспертизу в Тобольск самостоятельно. Другого умершего пожилого человека родственники успели похоронить, пока участковый, который должен был осмотреть тело, решал, как ему добраться до Лайтамака.

Заболотье, служба информации

Заболотье. Другие новости 27.05.19

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