Тюменский депутат пожаловался президенту Путину на «Ростелеком»

Депутат тобольской районной думы Ринат Урамаев пожаловался президенту Владимиру Путину и министру связи Константину Носкову на работу «Ростелекома» в отдаленных деревнях Заболотья. По мнению депутата, связисты халатно относятся к своим обязанностям, оставляя жителей Заболотья без связи с внешним миром.

В своем обращении президенту (документ есть в распоряжении редакции) Урамаев сообщил, что доступ в Интернет в деревне Ачиры и селе Лайтамак через спутник был организован еще 29 марта, но возможности подключиться к «всемирной паутине» нет до сих пор.

«Связь и интернет жизненно необходимы для населения Заболотья, – пишет Урамаев. – После внедрения электронных госуслуг все манипуляции с госорганами и муниципальными учреждениями осуществляются через электронные сервисы. Однако доступа к сети Интернет как не было, так и нет, в связи с чем жители не могут записаться на прием к врачу, запросить справки от госорганов».

Кроме того, пишет Урамаев, еще в 2001 году в деревнях и селах Ачирского и Лайтамакского сельских поселений были установлены спутниковые таксофоны (по одному на населенный пункт – прим. ред.). Однако на протяжении 12 лет таксофоны находятся в нерабочем состоянии. Устанавливались таксофоны в рамках одного из приоритетных национальных проектов, – уточнил депутат. «После моих обращений в адрес «Ростелекома» приезжали ремонтные бригады, восстанавливали работоспособность, но после их отъезда все вновь прекращало работать», – рассказал Урамаев.

Он попросил Путина «дать поручение экстренно вмешаться в деятельность местного филиала ПАО «Ростелеком», сотрудники которого халатно относятся к выполнению государственных поручений и национальных программ. Президента просят обязать «Ростелеком» обеспечить жителям Заболотья доступ к сети Интернет и восстановить работу таксофонов в населенных пунктах.

Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров подтвердил «Новому Дню», что услуги бесплатного вайфая в населенных пунктах недоступны. Местные жители не могут получить доступ к Интернету и госуслугам, из-за чего вынуждены ездить в Тобольск. Напомним, наземное сообщение между Заболотьем и Тобольском возможно только три месяца в году, пока работает зимник. Авиаперевозки работают пять месяцев в году.

В департаменте внешних коммуникаций МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» на запрос «Нового Дня» между тем заявили, что с интернетом в Заболотье все в порядке.

«В деревне Ачиры и селе Лайтамак интернет организован посредством спутника. В марте был завершен монтаж оборудования и точки доступа были запущены в тестовую эксплуатацию. На данный момент точки доступа введены в рабочую эксплуатацию, наблюдается потребляемый трафик, в деревне Ачиры уже зафиксирован выход в интернет 4-х пользователей, в селе Лайтамак во всемирную паутину посредствам точки доступа вышли 20 жителей, технические специалисты компании наблюдают устойчивое потребление трафика. Информационную поддержку по популяризации точек доступа в этих населенных пунктах проведем в самое ближайшее время», – говорят в «Ростелекоме».

По данным компании, на сегодняшний день доступ в интернет по технологии Wi-Fi имеют уже 10 населенных пунктов Тобольского района – д. Загваздина, с. Верхние Аремзяны, с. Ворогушино, д. Медянки Татарские, с. Дегтярево, с. Карачино, д. Овсянникова, д. Лыткина, д. Ачиры, с. Лайтамкак.

«Тестирование работоспособности таксофонов в населенных пунктах Ачиры и Лайтамак показало работоспособность каналов связи и оборудования. «Ростелеком» на постоянной основе проводит тестирование и контроль работоспособности таксофонов и точек доступа на территории Тюменской области», – добавили в «Ростелекоме», который занимается реализацией федерального проекта по устранению цифрового неравенства на территории Тюменской области. Программа предполагает подключение малых населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек к скоростному бесплатному доступу в интернет с помощью точек Wi-Fi.

Тюмень, Михаил Калянов

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