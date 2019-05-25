В Тюменской области родственники похоронили старика, не дождавшись полиции

В Тюменской области жители не смогли дождаться участкового, который должен был осмотреть тело умершего мужчины. О происшествии «Новому Дню» сообщили жители отдаленного села Лайтамак в Тобольском районе.

Родственники похоронили умершего 68-летнего жителя Лайтамака, так и не дождавшись полиции. Как рассказал глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров, мужчина скончался вечером в пятницу, 24 мая.

«Я сходил к умершему домой, посмотрел и сообщил в дежурную часть в 20:45, как положено, – рассказал Биктимиров. – Утром в субботу был самолет из Тобольска, на нем прилетели родственники умершего. Участковый уполномоченный полиции на самолете не прилетел».

Биктимиров добавил, что, по его мнению, смерть местного жителя не была насильственной. Родственники покойного сообщили, что мужчина не употреблял алкоголь и не страдал тяжелыми заболеваниями. «Сидел, смотрел телевизор и умер», – описал обстоятельства очевидец.

Биктимиров добавил, что не знает, как теперь участковый, которому необходимо осмотреть место смерти гражданина и само тело, чтобы исключить криминальный характер смерти, сможет это сделать. Сообщение с Лайтамаком сейчас возможно только по воздуху, ближайший рейс самолета в село из Тобольска – в ближайшую среду. Да и сам покойный уже похоронен.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что сообщение о смерти гражданина, действительно, поступило в МО МВД России «Тобольский» в 21 час в пятницу, 24 мая. В субботу участковый уполномоченный намеревался выехать на место. На момент публикации материала участковый так и не добрался до Лайтамака, об этом агентству сообщил Марат Биктимиров.

Утром того же дня в Тобольском районе на озере Щучьем умер сторож. На этот раз сотрудники полиции в числе 5 человек приехали на место, но использовали для этого болотоход МЧС. Местные жители говорят, что в распоряжении МО МВД «Тобольский» имеется болотоход, но полиция его почему-то не использует, нанимая либо «частников», либо прибегая к помощи МЧС. В данном случае болотоход завяз на бездорожье, и вывозить тело в Тобольск пришлось родственникам умершего на личном гусеничном вездеходе.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, болотоход у тобольской полиции, действительно, имеется. Однако располагается он в Вагае, от которого до места – 60 км, и использовать его было нецелесообразно. Прибегнуть к помощи МЧС в данном случае оказалось удобнее, сообщили в полиции.

Как сообщал «Новый День», в апреле 2019 года в Ачирском сельском поселении, тоже в Заболотье, родственникам пришлось самим везти тело умершего на судмедэкспертизу. Из-за погодных условий участковый не смог добраться до деревни. Жители везли труп на снегоходе, при том, что зимник уже давно не работал, а реки вскрылись. В итоге при переправе через одну из водных преград тело умершего едва не утопили.

Глава Тобольского района Юрий Батт тогда рассказал «Новому Дню», что существует контракт на вывоз тел умерших из отдаленных поселений с АК «ЮТэйр вертолетные услуги». Между полицией и администрацией района есть соглашение о взаимодействии, по которому, если поступает заявка от МО МВД «Тобольский», полицейским может быть предоставлен вертолет, чтобы оперативно добраться до места. Однако с начала года заявок от полиции в администрацию района не поступало.

Ранее, выступая перед тюменской областной думой, начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов заявил, что своего участкового в Заболотье в обозримом будущем не появится – территория сельских поселений не дотягивает по численности жителей до норматива в 3,5 тысячи человек.

Тобольск, служба информации

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