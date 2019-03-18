Студенты ТИУ платили преподавателю взятки на карточку

Преподаватель Тюменского индустриального университета пойдет под суд за взятки, которые получал от студентов за положительные оценки по контрольным работам. Всего на студентах разных групп заочной формы обучения предприимчивый преподаватель заработал более 220 тысяч рублей.

Как было установлено в ходе следствия, с апреля по ноябрь 2017 года ассистент кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов» ТИУ предлагал старостам групп заочного отделения, в которых преподавал, за определенную денежную сумму получить хорошую оценку за контрольные работы и зачеты.

Деньги перечислялись через посредников на банковскую карту преподавателя. Стоимость контрольной работы варьировалась от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, в зависимости от желаемой оценки и предмета.

Всего следователи доказали семь эпизодов по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, в значительном размере). В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Напомним, это не единственный скандал в ТИУ. В мае прошлого года ассистент кафедры транспорта углеводородных ресурсов был оштрафован на 2,1 млн рублей за взятки от учащихся. Он также «работал» со старостами групп, одна курсовая стоила 6 тыс. рублей. В начале апреля было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вуза в результате госзакупок. А ранее суд вынес приговор по уголовному делу бывшего проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова. Экс-сотрудник ТИУ был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла об аферах на общую сумму более 180 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.03.19

На площадке «Сибура» в Тобольске погиб инженер. / Тюменские чернобыльцы и маяковцы получат единовременные выплаты из бюджета. / Тысячи тюменцев просят Путина отменить мусорную реформу в регионе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»