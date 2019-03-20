В тюменской гордуме хотели подменить наказы избирателей

В тюменской городской думе попытались подменить реальные наказы избирателей, собранные кандидатами в ходе выборов, на мероприятия, включенные в муниципальные программы.

Видимо таким образом руководство думы хотело в будущем отчитаться перед гражданами о 100% исполнении «воли народа». Фальсификации помешали не только оппозиционные депутаты, но и некоторые из единороссов.

В среду, 20 марта, на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету заслушивали доклад об утверждении перечня наказов избирателей. После выступления начальника юротдела думы Ивана Дзумана, депутат Юрий Коновалов заявил, что было «очень печально смотреть на те наказы, которые пришли к нему после предварительного изучения».

«Во-первых, я не понял, почему убрали все наши наказы, которые мы подавали и подменили их мероприятиями из муниципальных программ. Но даже их не смогли верно распределить их по округам. И я не понял главного: где заключение администрации города по наказам?», – возмутился Коновалов.

Дело в том, что принятие и утверждение наказов избирателей жестко регламентируется по срокам. В соответствии с постановлением гордумы № 720, в течение трех месяцев со дня проведения выборов наказы передаются депутатами в думу.

Потом комиссия по бюджету направляет главе администрации Тюмени проект перечня наказов для дачи заключения о финансировании мероприятий, направленных на их реализацию. Глава города в свою очередь выдает думе заключение, после чего депутаты на думе утверждают перечень наказов.

Данный порядок был нарушен. По словам Ивана Дзумана сроки сдвинулись из-за того, что первое заседание действующего созыва собралось не в сентябре, как обычно, а в октябре, а трехмесячный срок истекал в нерабочий день 8 января 2019 года. Однако, по мнению других депутатов, это не является поводом для подмены.

Между тем, на прошлой неделе народные избранники увидели в личном кабинете не собранные ими наказы избирателей, а некие мероприятия, как потом выяснилось, взятые из муниципальных программ.

Из объяснений Ивана Дзумана понять что-либо было невозможно. «Мы таким образом пытались формулировки привести в соответствие, но не вынесли это напрямую на думу, а направили депутатам, чтобы получить тот отклик, который получили. Мы этот отклик получили и исправились. Я больше другого ответа дать не смогу», – подвел черту под вопросами главный юрист городской думы.

Стоит отметить, что реальные наказы избирателей некоторых депутатов аппарат думы потерял. «Я не увидел в перечне свои наказы, хотя я направлял их еще в феврале по электронной почте, а сегодня только узнал, что их не получили», – заявил Марат Тулебаев и в подтверждение предоставил распечатанные скриншоты об отправке сообщения в аппарат думы.

Не лучшим образом ведут свои дела и сами депутаты. 16 из них вовремя не предоставили наказы избирателей. Об этом в ходе заседания сообщил Юрий Коновалов. При этом, в думе пытались скрыть эту информацию.

В ответе на редакционный запрос начальник информационно-аналитического отдела Андрей Шушков заявил, что 35 человек подали наказы своевременно. И единственным должником якобы является депутат Тулебаев.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 20.03.19

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