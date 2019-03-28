Гордума Тюмени отложила наказы избирателей минимум на два месяца

В тюменской городской думе создадут комиссию по изменению положения о наказах избирателей, действовавшего 11 лет. На заседании гордумы в четверг, 28 марта, депутаты проголосовали за приведение документа в соответствие с требованиями прокурора города Эдуарда Гиматова, который обнаружил ряд существенных нарушений.

Вопрос о наказах избирателей был снят с повестки дня заседания гордумы по рекомендации комиссии по экономическому развитию и бюджету. К этой теме думцы решили вернуться после того, как специально созданная комиссия приведет положение о наказах в соответствие с требованиями городской прокуратуры

Никто из депутатов не выступил против, не было и обсуждения. Только руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов предложил рассмотреть вопрос о наказах как можно скорее – уже на следующем заседании думы в апреле. Однако председатель думы Евгений Заболотный сказал, что это не получится сделать – сначала депутатам надо будет утвердить изменения в положение о наказах.

Как заявил глава Тюмени Руслан Кухарук, всего в администрацию города поступило от депутатов 745 наказов избирателей. Наказы были направлены всем подразделениям администрации и Управам административных округов. По словам спикера гордумы Евгения Заболотного, 208 мероприятий уже находятся в исполнении.

Как сообщал «Новый День», 20 марта на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету депутаты утвердили перечень наказов избирателей, но без заключения администрации города Тюмени. Это вызвало недовольство депутата Юрия Коновалова и вопросы к начальнику юридического отдела думы Ивана Дзумана.

«Во-первых, я не понял, почему убрали все наши наказы, которые мы подавали и подменили их мероприятиями из муниципальных программ?», – возмутился тогда Коновалов. Наказы еще одного депутата, Мурата Тулебаева, аппарат думы вообще потерял. Членам комиссии было обещано, что заключение администрации по наказам будет предоставлено к сегодняшнему заседанию думы.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 28.03.19

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