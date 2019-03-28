Тюменскую городскую думу оставят без наказов избирателей

Депутаты городской думы Тюмени приостанавливают положение о наказах избирателям, как несоответствующее закону. Такое решение будет принято 28 марта на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету по представлению прокурора Тюмени в 9 часов утра.

После случая с попыткой замены наказов избирателей программными мероприятиями из муниципальных программ на проблему обратила внимание прокуратура города Тюмени. 26 марта прокурор города Эдуард Гиматов внес на имя председателя думы Евгения Заболотного требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения коррупциогенных факторов (имеется в распоряжении редакции).

Прокурор обязал депутатов внести изменения в Положение о наказах избирателей, утвержденное тюменской городской думой еще в ноябре 2007 года и действовавшее 11 лет. Надзорный орган провел антикоррупционную экспертизу положения и выявил в нем несколько существенных нарушений.

Основные претензии Гиматова к документу сводятся к несоответствию его федеральному закону, неопределенности терминов и расплывчатости формулировок устанавливающих порядок действий, которые должна совершить городская дума и администрация Тюмени, чтобы сначала утвердить, а потом исполнить наказы избирателей.

В частности, положением установлено, что наказами избирателей являются обобщенные депутатом городской думы или одобренные собраниями избирателей предложения своим депутатам, изложенные в письменной или устной форме. По мнению прокуратуры, такая формулировка противоречит Федеральному закону № 131, в котором нет понятия «собрание избирателей», но есть «сход граждан». Согласно закону, сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей поселения, обладающих избирательным правом. Таким образом, в пределах одного избирательного округа Тюмени собрать сход граждан для получения наказов избирателей физически невозможно.

Не понравилась Гиматову формулировка, согласно которой наказы избирателей принимаются и выполняются исходя из их общественной значимости, социально-экономической и правовой обоснованности, реальности осуществления. Последнее требование о реальности слишком расплывчато и может каждым человеком пониматься по-своему, а, следовательно, несет в себе коррупциогенный признак.

Аналогичное замечание получила формулировка «об отклонении отдельных наказов, включенных в проект перечня наказов». По мнению надзорного органа основания для отклонения наказов, должны иметь исчерпывающий перечень, чтобы всем и в первую очередь избирателям, было ясно по какой причине их наказ не будет исполняться думой.

Не понятно прокурору города и что такое заключение о наказах избирателей, которое должен направить в городскую думу глава Тюмени. «Из данной формулировки не ясно, каким требованиям должен соответствовать документ, не ясны его форма и содержание» – пишет Эдуард Гиматов в своем требовании.

Как писал ранее «Новый День», 20 марта на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету депутаты утвердили перечень наказов избирателей, но без заключения администрации города Тюмени. Это обстоятельство кроме прочих вызвало недовольство депутата Юрия Коновалова и вопросы к начальнику юридического отдела думы Ивана Дзумана. Членам комиссии тогда пообещали, что заключение администрации по наказам будет предоставлено к сегодняшнему заседанию думы.

По итогам рассмотрения требования прокурора Тюмени комиссия, скорее всего, порекомендует думе приостановить действие Положения о наказах избирателей. Кроме того, председателя гордумы попросят создать рабочую группу по разработке проекта изменений в положения о наказах. Очередное заседание думы пройдет сегодня, 28 марта.

Тюмень, Виктор Нестерук

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