Тюменский реставратор Шитов выписан из больницы, куда попал после пожара

Почетный гражданин Тюмени реставратор Вадим Шитов выписан из ожогового отделения ОКБ №2 Тюмени, куда попал после пожара, уничтожившего 3 апреля его мастерскую. Сейчас реставратор продолжает лечение дома.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения, Шитов проходит лечение амбулаторно, регулярно приходит в ожоговое отделение.

Напомним, пожар в историческом особняке Рубцовой на улице Дзержинского в Тюмени начался 3 апреля. Реставрационная мастерская была полностью уничтожена огнем, а сам особняк конца 19 века значительно поврежден.

В мастерской был Вадим Шитов, пожар возник по его вине. Реставратор был госпитализирован с ожогами 10 процентов поверхности тела. Окончательно причина возникновения пожара пока не установлена, результаты экспертизы в региональное управление МЧС еще не поступили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Мастерская Вадима Шитова и его сына Святослава была частью туристического маршрута по Тюмени. Здание является ярким представителем мещанских домов, оно ценно своей планировочной структурой и резьбой.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 18.04.19

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