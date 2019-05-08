В Тюмени массово эвакуируют торговые центры (ФОТО)

В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра. Горожане сообщают в соцсетях об эвакуации ТЦ «Нобель парк», «Гудвин», «Галерея Вояж» и «Панама» из-за, якобы, заложенных взрывных устройств.

Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники полиции и МЧС, кинологи с собаками, присутствуют машины «скорой помощи». В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили, что поступили сообщения о нахождении бесхозных предметов в упомянутых ТЦ.

«На данный момент проверен ТЦ «Гудвин», опасных предметов не обнаружено». Остальные ТЦ сейчас проверяют», – сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. В пресс-службе ГУ МЧС региона отказались комментировать происходящее, отметив, что сотрудники ведомства выехали к торговым центрам, но «там не пожар». За комментариями в пресс-службе предложили обратиться в МВД.

Между тем, в социальных сетях сообщают о ряде других эвакуаций. Так, якобы эвакуированы офисный центр «Столыпин», торговый центр «На Ямской». Впрочем, в обсуждениях в соцсетях паники не наблюдается: люди пишут, что, вероятнее всего, идут учения перед праздником 9 мая.

Источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, также сообщил, что проводятся плановые проверки, причем в ТЦ «Сити молл» проверка уже проведена.

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что на данный момент поступило как минимум 5 вызовов «скорой» в связи с эвакуациями. Бригады осуществляют дежурство, обращений за медицинской помощью не было, сообщили в департаменте.

Фото – группа «ЧС Тюмень» ВКонтакте

Тюмень, служба информации

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