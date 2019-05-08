Перед 9 мая в Тюмени «заминировали» практически все крупные торговые и офисные центры

Порядка 12 сообщений о минировании торговых и офисных центров Тюмени поступило в течение среды, 8 марта. Все объекты были проверены, опасных предметов обнаружено не было.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, среди «заминированных» объектов были ТЦ «Гудвин», «Галерея Вояж», «На Ямской», «Панама», «Фаворит», «Кристалл», бизнес-центры «Атриум» и «Петр Столыпин» и другие объекты.

«Анонимные идентичные сообщения поступили во все эти объекты. Именно администрация данных объектов проинформировала правоохранительные органы. Ни в одном из объектов опасных предметов обнаружено не было», – сообщили в пресс-службе областной полиции.

Там добавили, что решения об эвакуации торговых и офисных центров принимали службы безопасности объектов, а не полиция.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, «скорая» отдежурила на всех объектах, обращений за медицинской помощью не было.

Как писал «Новый День», по данным источника агентства, в городе проходили плановые учения перед 9 мая.

Тюмень, служба информации

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