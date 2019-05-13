В Тюмени эвакуированы вокзал и аэропорт

В Тюмени вновь эвакуируют городские объекты из-за сообщений о «минировании». Кроме торговых центров на этот раз пострадали железнодорожный вокзал и аэропорт.

Об эвакуации людей с железнодорожного вокзала, из аэропорта и из пяти торговых центров – «Галереи вояж», «Сити молла», «Солнечного», «Панамы» и «Кристалла» – сообщили тюменцы в соцсетях. К объектам выехали сотрудники полиции, МЧС и медики.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что администрациям пяти торговых центров поступили одинаковые сообщения о неопознанных бесхозных предметах. ТЦ «Галерея вояж» был проверен первым, опасных предметов не обнаружено. Остальные ТЦ проверяют, сообщили в полиции. Комментировать происходящее на жд вокзале и в аэропорту в пресс-службе областной полиции отказались, посоветовав обратиться управление на транспорте МВД России по УрФО.

В пресс-службе транспортной полиции отказались от комментариев, «пока идут проверки». В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что бригады «скорой помощи» дежурят на проверяемых объектах, но пока за медицинской помощью никто не обращался.

Напомним, последний раз серия «минирований» была зафиксирована в Тюмени 8 мая. Тогда из-за сообщений о бесхозных предметах были эвакуированы практически все крупнейшие торговые и офисные центры города.

Тюмень, Михаил Калянов

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