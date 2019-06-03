В Тюмени найден погибшим известный общественник, член ОНФ Александр Шемякин. Об этом в понедельник, 3 июня 2019 года сообщает издание «ТюменьPRO». По данным агентства, общественник обнаружен в его собственной квартире. Причины смерти устанавливаются, предварительно, у него возникли проблемы с сердцем.

Издание пишет, что Александр Шемякин несколько дней не выходил на связь. Последний разговор с ним состоялся 29 мая. Сегодня, 3 июня, коллеги, вместе с полицией попали в квартиру общественника, где и обнаружили его с тонометром на руке.

Александру было 47 лет. Он возглавлял региональную общественную организацию «Народный контроль».

Общественник поднимал важные темы. Он следил за эффективным освоением бюджетных средств. Буквально несколько дней назад он прислал в редакцию агентства «Новый День» видео о том, как в Тюменской области строят дороги в дождь. Шемякин следил за «мусорной реформой» и критиковал тарифы на вывоз ТКО.

Редакция агентства «Новый День» выражает соболезнования близким и родным общественника.

Тюмень, служба информации

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