Путин удивился тому, что в богатой Тюменской области у жителей нет воды

В тюменское село прямо в ходе эфира с президентом Владимиром Путиным отправили съемочную группу – разбираться с отсутствием воды. Речь идет о селе Каскара. Его жители обратились в четверг, 20 июня 2019 года, на прямую линию с президентом, сообщает агентство «Новый День». Владимир Путин удивился, что такие вопросы поднимают жители богатого самодостаточного региона, но предложил дождаться сюжета из Каскары.

«Наше село застраивалось более 20 лет назад, но воды как не было так и нет. В селе три тысячи жителей. Была колонка в соседнем селе, ее срезали. Сейчас закупаемся водой. По соседству есть вода у птицефабрики «Тюменский бройлер». Мы просили мэра сделать отвод, но безрезультатно», – рассказали жители в обращении.

В ходе прямого эфира было принято решение отправить в Каскару съемочную группу. Возможно, журналисты успеют добраться до села до окончания прямой линии.

Г-н Путин сделал ремарку: «Тюмень – самодостаточный регион, богатый регион и очень странно, что нет воды. Это что, удаленное село?».

Тюменский район, где расположено село Каскара, возглавляет Светлана Иванова. Сотрудник пресс-службы администрации Тюменского района Галина Евсеева отказалась от комментариев. В ответ на просьбу агентства «Новый День» прокомментировать проблему с водой, она попросила прислать официальный запрос.

Агентство «Новый День» будет следить за развитием сюжета.

Тюменский район, служба информации

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