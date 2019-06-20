В Тюмени чиновники, следователи и прокуратура бросились проверять село, из которого пожаловались Путину

Прокуратура проверит, почему нет водопровода в селе Каскара Тюменского района после вопроса на «прямой линии» Владимиру Путину. Вместе с этим на давнюю проблему села внезапно отреагировали и тюменские чиновники: власти обещают замену водовода до конца 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области еще до окончания «прямой линии» 20 июня, по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты «исчерпывающие меры реагирования». Ситуация с водоснабжением Каскары поставлена прокурором Тюменской области Владимиром Владимировым под личный контроль. Доследственную проверку тут же организовал и следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи выяснят, действительно ли местные власти не принимают мер для решения проблемы.

Жительница тюменского села Каскара дозвонилась в прямой эфир во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, рассказав, что в 21 веке у жителей ее села нет водоснабжения, и воду им приходится возить из Тюмени. По словам авторов обращения, по соседству с их домами есть водопровод птицефабрики «Тюменский бройлер». «Мы просили мэра сделать отвод, но безрезультатно», – сказали люди. Сообщение о проблеме вызвало удивление президента. «Тюмень – самодостаточный регион, богатый регион, и очень странно, что нет воды. Это что, удаленное село?», – заметил Путин. Каскара находится в 28 км от областной столицы. Прямо в ходе эфира в село отправили съемочную группу – разбираться с отсутствием воды. Эфир еще идет, от съемочной группы пока нет никаких вестей.

Вместе с этим замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин рассказал ТАСС, что до конца 2020 года планируется заменить водовод, через который поступает вода в село Каскара. Действующий водовод построен в 1974 году и износился, давление в нем повышать нельзя. Общая сумма инвестиций в строительство нового водовода – 560 млн рублей. Вахрин заявил также, что «нужно установить, где живет заявительница» (которая дозвонилась президенту – прим.ред.), и разобраться в сути ее вопроса. По словам чиновника, глава тюменского района Светлана Иванова знает о вопросе и «пытается» в нем разобраться. Вахрин подчеркнул, что «это не системная, а частная проблема».

Получить комментарий в администрации Тюменского района и администрации Каскаринского сельского поселения агентству «Новый День» не удалось. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин не ответил на звонок корреспондента. В пресс-службе губернатора региона попросили время на подготовку комментария.

Тюмень, служба информации

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