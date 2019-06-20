Губернатору Моору пришлось пообещать Путину, что вода в тюменском селе будет

Владимир Путин предложил богатой Тюменской области решить вопрос чистой воды для села Каскара немедленно. Губернатору Тюменской области Александру Моору пришлось пообещать президенту, что он займется техприсоединением жителей села к водопроводу. Разговор главы государства и руководителя региона случился в рамках «прямой линии» 20 июня 2019 года. Это было второе включение из Тюмени. Первым стало обращение жительницы села Каскары, которая пожаловалась, что у них нет воды, хотя водопровод от птицефабрики совсем рядом. Сразу после вопроса в село экстренно направили съемочную группу. И вот спустя два часа телевизионщики вышли в эфир из села Каскары. «Прямая линия» к этому моменту все еще шла.

Сначала журналисты дали слово местным жителям. Как выяснилось, всего в Каскаре проживают 10 тыс. человек. Воды нет только у частного сектора – у трех тыс. человек. Жители принесли с собой бутылку с мутной жидкостью, объяснив Путину – что такова их питьевая вода. Сейчас они получают ее из колодцев. Чистую воду можно взять в магазине – бутилированную.

«Мы стоим на трубе от Велижанского водозабора, но 20 лет живем в таких условиях, и не можем получить воду. Постираться с сумками, со стиркой ездим за 20 км», – сказали люди. Представить другую точку зрения попытался еще один житель (его журналисты представили, как местную власть), который сказал, что лично у него все в порядке, так как у него есть скважина и вообще водопровод скоро будет – «планы разрабатываются». «Год-два подождать и все», – резюмировал спикер.

В ответ на это г-н Путин сказал, что чистая вода – это проблема всей страны. «Доступа к чистой воде не имеют миллионы. Но для меня немножко странно … от крупного и самодостаточного центра такое слышать. Тюмень – это один из регионов-доноров, вполне достаточно средств. Нужно ли ждать 1,5-2 года? Я сомневаюсь. Водоотвод – не такие уж большие затраты», – рассудил президент.

После этого губернатору Александру Моору предложили оценить ситуацию. «Сам поселок имеет централизованное водоснабжение и до последнего времени был на обслуживании у птицефабрики. Но недавно передан на обслуживание «Тюменьводоканалу». Желающие могут подать заявление на техприсоединение. Мы привлекаем средства не только из бюджета, но и концессионеров, – начал свою любимую тему губернатор Моор. – В сентябре хотим заключить концессию на весь Тюменский район, куда входит село Каскара. В 2020 году водопровод от Тюмени до Каскары будет построен. Абсолютно никаких проблем нет».

Моор в ответ на уточняющие вопросы настаивал на том, чтобы люди обратились с заявкой на техприсоединение. Но президент Владимир Путин сказал, что такой заявки ждать не нужно – обращение жителей – это и есть заявка. «Считайте, что я за жителей обратился», – сказал Владимир Путин. «Сделаем Владимир Владимирович», – вынужден был ответить губернатор Моор.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.06.19

В Тюмени чиновники, следователи и прокуратура бросились проверять село, из которого пожаловались Путину. / Полпред Цуканов ответил на вопрос о проверках в «Корпорации развития». / Путин удивился тому, что в богатой Тюменской области у жителей нет воды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»