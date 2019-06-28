Прокуратура подала в суд на компанию сына депутата гордумы Тюмени Киричука

В Тюмени суд обязал компанию, совладельцем которой является сын экс-сенатора Степана Киричука почистить участок, на котором стоял сгоревший гипермаркет детских товаров Rich Family.

Иск к ООО «СПЭРО-ЛТД» подала природоохранная прокуратура. Магазин сгорел весной 2018 года, однако земля до сих пор не очищена от обгоревших материалов, шлаков, золы. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.

Решение суда, оно должно быть исполнено в месячный срок со дня вступления решения в силу, – сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, пожар в здании на ул. ул. Кремлевская 39 А произошел 5 апреля 2018 года. В ходе него полностью сгорел гипермаркет детских товаров Rich Family. Весь уничтоженный товар был застрахован. Изначально специалисты МЧС озвучивали две версии ЧП: короткое замыкание электропроводки или поджог. Однако потом заявили, что причиной стала аварийная работа электрооборудования.

Компания Тюмень, служба информации

Компания Тюмень. Другие новости 28.06.19

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