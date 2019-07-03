В Тюмени сына областного чиновника обвинили в развратных действиях в детсаду

В одном из детсадов Тюмени произошел скандал. Родители обвинили шестилетнего мальчика в развратных действиях по отношению к другим детям, а его родителей – в попытке «замять дело», пользуясь служебным положением.

Адресатом письма (подписано 43 родителями воспитанников детсада, имеется в распоряжении редакции) является директор департамента образования города Тюмени Вячеслав Воронцов. В письме родители рассказывают о странном поведении одного из мальчиков, переведенного в их группу в 2018 году. По словам авторов жалобы, после прихода в группу ребенка, «дети начали жаловаться на этого мальчика, рассказывать очень страшные и вопиюще аморальные вещи, которые не укладываются в голове взрослого человека».

«Помимо того, что мальчик ведет себя агрессивно и подло по отношению к другим детям, обнаружились другие более ужасающие ситуации, – говорится в письме в департамент образования. – Началось все с единичного случая, когда ребенок рассказал своим родителям о том, что Саша (имя ребенка изменено – прим. ред.) привел его в туалет и предложил ребенку потрогать свои гениталии и взять их в рот. То же самое пообещал сделать в отношении самого ребенка. После того, как родители ребенка донесли эту ситуацию до других родителей, мы стали осторожно расспрашивать своих детей о том, были ли еще с кем-то подобные случаи. К нашему изумлению, таких случаев оказалось несколько. В связи с таким поведением Саши некоторые детки стали бояться ходить в туалет, «ходили» в штанишки, так как долго терпели».

Авторы письма пишут, что тщетно пытались обсудить проблему с родителями мальчика. Мать и отец ребенка утверждали, что ребенок хороший и воспитанный. Якобы, мама Саши даже пригрозила родителям других детей проверкой социальных служб, которую «очень просто» может организовать ее супруг – областной чиновник, занимающийся выборами (точную должность мужчины редакция не называет – прим. ред.).

Авторы письма требуют от департамента образования перевести мальчика в другое образовательное учреждение, «специализирующееся на подобного рода патологиях», и избавить их детей «от развратных действий» одногруппника.

В письме родители также высказываются в поддержку воспитателя группы и выступают «категорически против» смены воспитателя. Напрямую в документе об этом не говорится, но в переписке с «Новым Днем» один из авторов письма рассказал о конфликте отца Саши с воспитателем группы.

«Хотелось бы, чтобы вы понимали, что сейчас нас (родителей) больше волнует ситуация не с сыном чиновника, и его поведением в группе, а действия его отца против нашего воспитателя, которую он всячески пытается выжить из нашего сада, обвиняя ее во всех смертных грехах. Всех остальных родителей она полностью устраивает, и очень не хотелось бы в последний год перед школой оставить наших детей без такого квалифицированного и всеми любимого воспитателя», – написал родитель, что наводит на мысль о том, что история с ребенком могла стать инструментом в борьбе с чиновником, который хочет сменить воспитателя.

Отец Саши в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» назвал заявление родителей о развратном поведении мальчика клеветой и подтвердил, что существует конфликт с одним из двух воспитателей группы.

По словам отца, мальчика перевели в новую группу осенью 2018 года. Раньше он ходил в другую группу того же детсада. Одна из воспитательниц «не восприняла» ребенка.

«У воспитателя опыт работы всего пять лет и среднеспециальное педагогическое образование. Где она раньше работала, неизвестно. Ребенок ей не приглянулся, и она захотела его удалить из группы. Начались рассказы о том, что он, якобы, в туалете за кем-то подглядывал, еще что-то. Воспитатель подошла ко мне и рассказала, что родители хотят проведения психолого-психиатрической экспертизы и удаления ребенка из группы. Я сказал, что не собираюсь устраивать для ребенка стресс и снова переводить в другую группу», – рассказал отец мальчика.

После этого, говорит родитель, началась травля ребенка. Воспитатель кричала на Сашу, дергала его за ухо, обзывала «гаденышем». Отец пожаловался заведующей, она пообещала провести работу с воспитателем и подтвердила, что воспитатель может «по-отечески» и за ухо подергать, и сказать «гаденыш такой».

Мужчина уверен, что устроить скандал родителей подговорила воспитатель. «Я пытался с родителями в группе в «Вайбере» поговорить. Писал им, что ребенку пять лет, зачем они делают из него сексуального маньяка? Это обычный ребенок, он проходил комиссию, никаких отклонений у него не было. Раньше он ходил в другую группу, никаких претензий к нему не было. Тем более, претензия от папы другого мальчика к нам не поступала»,– рассказал отец ребенка. Со вторым воспитателем у ребенка конфликта нет, в его смену Саша «летит» в детсад, заверяет родитель.

Он объяснил, что угрозу прислать социальных работников в семью изначально озвучила одна из возмущенных матерей. Она пригрозила нажаловаться в соцзащиту на семью Саши, в ответ на это мама мальчика казала, что его отец и сам может организовать визит соцработников.

Отец Саши сказал, что считал конфликт исчерпанным, но весной, в мае, когда забирал мальчика из детсада и обнаружил отсутствие нательного крестика. Дома ребенок рассказал, что крестик сорвала воспитательница. Мужчина написал жалобу в департамент образования города Тюмени.

К воспитателю, тем не менее, было применено дисциплинарное взыскание в форме замечания. Администрации детсада было рекомендовано обеспечить постоянный контроль за деятельностью педагога и провести с воспитателем образовательные практикумы по бесконфликтному общению с детьми.

В департаменте образования города Тюмени «Новому Дню» заявили, что получили обращение родителей, оно находится на рассмотрении.

«Обращения от родителей о плохом поведении ребенка в группе, а также с просьбой убрать этого ребенка из группы или из детского сада поступают в департамент образования не часто, – говорится в официальном ответе директора департамента Вячеслава Воронцова. – Администрация детского сада держит ситуацию на контроле, проводятся беседы с разными сторонами конфликта. Администрации детского сада рекомендовано организовать непрерывный контроль за поведением ребенка в целях недопущения нарушения прав и законных интересов иных воспитанников, психолог городского информационно-методического центра, специалисты отдела дошкольного образования обязательно урегулируют сложившийся конфликт».

Заведующая детским садом заявила корреспонденту «Нового Дня», что никакого конфликта в связи с половым поведением одного из воспитанников нет. По ее словам, конфликт произошел между отцом мальчика и воспитателем, и было это еще в октябре 2018 года.

Редакция не публикует номер детского сада, название группы и имена и должности участников конфликта, чтобы не разглашать персональные данные и не ставить под удар судьбу вовлеченных в скандал детей. Вся эта информация имеется в распоряжении редакции. «Новый День» будет следить за развитием событий.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.07.19

Тюменку будут судить за выдуманную секс-историю. / Жители Тобольска с ночи стоят у поликлиники, чтобы записаться к стоматологу. / Очередной начальник «Тюменской авиабазы» заработал на нелегальной вырубке лесов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»