Родители, обвинившие сына тюменского чиновника в разврате в детсаду, отказываются от своих слов

Родители, написавшие жалобу на развратное поведение 6-летнего сына тюменского чиновника в детском саду, заявили о намерении отозвать свою жалобу. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Тюмени.

«В департамент позвонила женщина, представилась представителем родителей (подписавших жалобу на ребенка и его родителей – прим. ред.) и сказала, что родители хотят отозвать свою жалобу, – рассказали в департаменте образования. – Секретарь ей сказала, что если родителя хотят отозвать жалобу, то должны написать официальный отзыв со всеми подписями (под жалобой подписались 43 родителя воспитанников детского сада, занимающихся в одной группе детсада с мальчиком – прим. ред.). Женщина ответила, что нужно время, чтобы собрать подписи».

Звонок был в четверг, 4 июля, с тех пор отзыв еще не поступал.

По словам звонившей, родители не хотели предавать ситуацию огласке через СМИ, а письма в информагентства были разосланы неизвестным со специально созданного почтового ящика.

Как рассказали в департаменте, по описанной в жалобе ситуации была проведена проверка. «Департамент счел, что не будет привлекать социальные службы, а конфликт должен решаться путем примирения родителей, – сообщили в пресс-службе. – Психолог работает, над детьми организован непрерывный контроль».

Напомним, в жалобе, направленной 43 родителями воспитанников одного из детсадов Тюмени сообщалось о развратном поведении сына одного из областных чиновников, который занимается выборами. «Ребенок рассказал своим родителям о том, что мальчик привел его в туалет и предложил ребенку потрогать свои гениталии и взять их в рот. То же самое пообещал сделать в отношении самого ребенка», – писали родители.

Отец ребенка рассказал «Новому Дню», что устроить скандал родителей подговорила воспитатель. У нее был конфликт с мальчиком, которого она дергала за ухо и обзывала «гаденышем», а однажды сорвала с него нательный крестик. Обвинения в отношении ребенка в «развратном» поведении родитель назвал клеветой.

Тюмень, Михаил Калянов

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