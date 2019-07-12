Продолжение секс-скандала в тюменском детсаду: родители идут в прокуратуру

Родители детей из тюменского детского сада, пожаловавшиеся в департамент образования города на развратные действия одного из воспитанников, не намерены отзывать свою жалобу. С «Новым Днем» связалась одна из заявителей, которая сообщила, что возмущенные родители будут жаловаться на бездействие заведующей в департамент и прокуратуру.

По словам женщины, никто из 43 родителей, подписавших жалобу на сына тюменского чиновника, в департамент образования не звонил, и о намерении отозвать жалобу не сообщал. Кто мог позвонить в департамент, женщина не сообщила. Родительница заявила, что заведующая детского сада бездействует и покрывает проблемного ребенка и его отца.

«В настоящий момент заведующая никаких действий не предпринимает. Нам она сказала, ну, потерпите годик, мы вас выпустим, и все, – говорит женщина. – Про департамент нам сказала, что у нее связи там есть, и рекомендовала забрать жалобу. То есть родители должны сидеть дома и думать, а не залезет ли этот мальчик кому-то в трусы. И это уже целый год происходит. Заведующей нет дела. От лица родителей скажу, что никто никаких жалоб забирать не будет».

По мнению собеседницы «Нового Дня», причиной неадекватного поведения мальчика могла стать психологическая травма, полученная в семье. Также женщина обвинила отца ребенка в неадекватном поведении.

В случае если жалоба в департамент образования на бездействие заведующей детсада не возымеет действия и мальчика не переведут в другую группу, родительница намерена обращаться в прокуратуру.

В департаменте образования Тюмени ситуацию видят иначе. По данным пресс-службы департамента, еще 1 июля на собрании в детском саду 20 из 43 родителей, подписавших жалобу, сказали, что будут отзывать документ. Позже об этом заявили и некоторые другие родители. В департаменте сообщили, что официальный отзыв пока к ним не поступал.

В жалобе, направленной 43 родителями воспитанников одного из детсадов Тюмени, сообщалось о развратном поведении сына одного из областных чиновников, который занимается выборами. «Ребенок рассказал своим родителям о том, что мальчик привел его в туалет и предложил ребенку потрогать свои гениталии и взять их в рот. То же самое пообещал сделать в отношении самого ребенка», – писали родители.

Как рассказали в департаменте, по описанной в жалобе ситуации была проведена проверка. «Департамент счел, что не будет привлекать социальные службы, а конфликт должен решаться путем примирения родителей, – сообщили в пресс-службе. – Психолог работает, над детьми организован непрерывный контроль».

Отец ребенка назвал клеветой обвинения против своего сына. Он рассказал «Новому Дню», что устроить скандал родителей подговорила воспитатель. У нее был конфликт с мальчиком, которого она дергала за ухо и обзывала «гаденышем», а однажды сорвала с него нательный крестик.

Тюмень, служба информации

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