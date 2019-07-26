Жители Тюмени выступили против новой транспортной развязки (ФОТО)

В Тюмени жители районов малоэтажной застройки выступили против новой транспортной развязки на Червишевском тракте, строительство которой запланировано на 2020 год. В ходе встречи с заместителем начальника Главного управления строительства региона Андреем Чистяковым 26 июля несколько десятков человек из района Комарово и деревни Патрушево потребовали найти для проекта другое место.

Официально встреча была посвящена обсуждению экологической составляющей проекта. Дело в том, что в районе предполагаемого строительства расположен памятник природы «Тополя», и общественное обсуждение является необходимым по закону. Но мероприятие быстро превратилось в спор о том, зачем вообще нужна новая развязка.

Жители Комарово и Патрушева заявили чиновникам и проектировщикам, что вообще не были в курсе планов строительства развязки. По словам людей, они узнали о проекте из СМИ. Возмущение участников встречи вызвало и место проведения общественного обсуждения – коридор на третьем этаже Управления автомобильных дорог Тюменской области. На встречу с чиновниками пришло 50-70 человек, и места для всех не нашлось – некоторым пришлось стоять на лестнице. Чистяков заявил горожанам, что организаторы встречи не ожидали такого ажиотажа.

Почти все собравшиеся выразили категорическое несогласие с планами строительства развязки. Согласно проекту, развязка «обход деревни Ожогино» с примыканием к автодороге Р-254 «Иртыш» должна связать улицу Пермякова с Червишевским трактом. Далее проект предполагает съезд с развязки на улицу Волостную в районе Комарово с выходом на улицу Спасская. При этом Спасскую хотят превратить в магистральную улицу сквозного движения, через которую транспортные потоки будут проходить в микрорайоны «Тюменская слобода» и «Ямальский-2».

Именно против съезда с развязки на Спасскую и выступило большинство жителей. Участник инициативной группы жителей Вадим Животовский сообщил, что сейчас через Комарово в день проходит в новые микрорайоны около 20 тысяч машин. По мнению активиста, после строительства развязки траффик вырастет в разы. Единомышленник Животовского Александр Ручкин заявил, что жителям Комарово не предложено альтернативного проекта, а это – нарушение требований федерального законодательства. Между собой горожане переговаривались, что проект развязки «заточен» под крупнейшего тюменского застройщика-компанию ТДСК, которая неподалеку реализует свои проекты (Ново-Патрушево, Три богатыря).

Замначальника ГУСа Андрей Чистяков назвал обвинения голословными. Он сообщил собравшимся, что их претензии к съезду с развязки на улицу Волостная будут учтены, проект будет исправлен, съезд ликвидирован, а улицу Спасскую никогда не планировали делать транзитной. Горожан слова чиновника не убедили, они потребовали полного отказа от развязки около Комарово и попросили чиновника подыскать для нее другое место.

Стоит отметить, что за полтора часа, пока длилось «обсуждение» возмущенные тюменцы ни разу не дали Чистякову договорить, высказывая все новые и новые претензии к проекту. В том числе они недовольны тем, что строительство развязки предполагает вырубку 1,6 тыс. деревьев. Горожан интересовало, где будут высажены «компенсационные» деревья и в каком объеме. Чистяков ответил, что всего планируется высадить порядка 2,5 тыс. деревьев, более тысячи из них – в районе новой развязки.

Жительница деревни Патрушева рассказала, что от уже построенных дорог и развязок в ее населенном пункте поднялись грунтовые воды. После строительства новой развязки, считает женщина, участки в Патрушева затопит окончательно, что приведет к разрушению фундаментов домов и подтоплению уличных туалетов.

«Местные жители работают в Тюмени. Если затопит туалеты, это дизентерия, гепатит», – предупредила чиновника женщина. В ответ представитель проектного учреждения заявил, что для водопонижения планируется строительство коллектора, который присоединят к большей «трубе» вдоль улицы Широтная.

В итоге горожане потребовали внести изменения в генплан города, найти альтернативные варианты размещения развязки (в качестве одного из них предлагалось место у деревни Червишево южнее по Червишевскому тракту) и ускорить строительство других развязок.

Был составлен протокол с претензиями. «В случае, если органы власти не примут их во внимание мы оставляем за собой возможность обратиться в прокуратуру», – сказала «Новому Дню» одна из жительниц.

Тюмень, служба информации

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