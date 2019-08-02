Губернатор Моор остановил строительство развязки, против которой выступили тюменцы

Все подготовительные работы по строительству транспортной развязки в районе Комарово приостановлены. Губернатор Александр Моор поручил создать рабочую группу, чтобы учесть мнение жителей, протестовавших против строительства развязки.

О своем решении губернатор сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Поддерживаю предложение инициативной группы жителей Комарово о создании рабочей группы. Дал поручение руководству главного управления строительства области, представителям администрации города Тюмени войти в состав этой группы и обязательно привлечь к ее работе экспертов по всем возникающим темам. Поскольку по итогам работы группы могут возникнуть корректировки проекта, дал поручение приостановить все подготовительные работы по строительству развязки», – говорится в сообщении на странице губернатора.

Так Моор отреагировал на общественное обсуждение, прошедшее 26 июля в управлении автомобильных дорог Тюменской области и закончившееся скандалом. Жители района Комарово и деревни Патрушева выступили резко против строительства развязки, которая превратила бы улицу Спасскую в Комарово в сквозную автомагистраль. Возмущение горожан было столь велико, что они фактически не дали заместителю начальника Главного управления строительства региона Андрею Чистякову до конца ответить ни на один вопрос.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.08.19

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