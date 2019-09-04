Вице-губернатор Сарычев обвинил жителей Тюмени в жадности и задержке развития города

Вице-губернатор Сергей Сарычев обвинил жителей Тюмени в жадности и препятствовании строительству дорожных объектов. Речь идет о владельцах земли, которые требуют от властей за изъятие своих участков слишком больших компенсаций. Горожане задерживают важные стройки на много месяцев, заявил Сарычев на заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям областной думы в среду, 4 сентября.

Обсуждение началось с вопроса руководителя фракции КПРФ Тамары Казанцевой, вспомнившей скандал со строительством новой транспортной развязки в районе деревни Патрушева. «У нас очень много изымается земельных участков у граждан. Вот буквально в августе ко мне обратились жители Патрушева, где планируется развязку строить. Люди уже на дыбы встали. Что мы, заранее не знаем, разрешая там строить жилье, которое потом идет под снос? У нас что, планов нет, стихийно все идет?», – удивилась Казанцева.

Заместитель губернатора Андрей Киселев в ответ заявил, что строительство затрагивает интересы не только местных жителей, но и всей тюменской агломерации. При этом замгубернатора «уколол» Тамару Казанцеву, сказав, что земли изымаются по реальной рыночной стоимости, а не бесплатно, «как в советский период, [когда] пришли коммунисты и все забрали».

«Оплачивается реальная рыночная стоимость земельного участка, которая предусматривает компенсацию на переезд, на то, что родители поменяют место работы, дети поменяют место жительства, на приобретение нового дома и даже на аренду нового дома в период от изъятия земли и до приобретения новой недвижимости», – сказал Киселев. Другого варианта развития города нет, считает чиновник.

Его поддержал вице-губернатор Сергей Сарычев, заявивший, что планы строительства объездной дороги в районе Патрушева существовали еще во времена обкома КПСС в 80-е годы прошлого века.

«Это никакая не стихия, это плановые вещи. Никакие нормативы там не нарушаются, – сказал Сарычев и дал понять, что развязка необходима с учетом увеличившегося транспортного потока. -Сегодня трафик, который идет у нас со свердловского направления, составляет 40%, в некоторые дни до половины (общего количества проходящего через Тюмень автотранспорта – прим. ред.)».

Сарычев заявил, что некоторые противники строительства развязки – это люди, которым «просто ничего не надо» и они выступают против строительства дороги в конкретном месте. При этом расстояние от их домов до дороги может составлять 50 – 100 метров, сказал вице-губернатор. Он напомнил, что в городе уже есть примеры районов, близко прилегающих к транспортным развязкам (например, по улице Мельникайте), и там проблема соседства решается шумопоглощающими щитами.

Вице-губернатор отметил, что за 10 лет численность жителей Тюмени выросла на 200 тысяч человек. «Давайте тогда остановимся все в пробках. Нам надо останавливать развитие, что ли?», – возмутился Сарычев. Он сообщил, что создана рабочая группа, которая ищет варианты, чтобы «никому не было неудобно и неуютно».

Сарычев уверен, что компенсация должна устраивать собственников, потому что она рассчитывается из реальной рыночной цены. «Но у нас были и суды, когда человек имел дом в 50-70 «квадратов», но заявлял, что хотел построить дом в 250 «квадратов» и даже пять поддонов кирпича привез и требовал, чтобы ему его несбывшуюся мечту оплатили», – образно выразился вице-губернатор.

Он напомнил о случаях, когда несговорчивость собственников вызывала задержки строительства на полгода и даже на девять месяцев, как в случаях с путепроводом на «Стреле» и мостом через Туру по улице Челюскинцев.

«Там живет 200 тысяч человек, но один человек просто держал этот мост полгода, пока суды все не прошли», – сказал Сарычев, добавив, что несговорчивые горожане суды все равно проиграли.

Напоследок чиновник предложил «не политизировать» тему: «Как только возникают такие ситуации, как прибегают какие-то политические лидеры, политические партии, системные и несистемные. При чем здесь политика, [вопрос в том], городу и региону развиваться или мы просто застрянем в этих пробках?».

Тамара Казанцева попыталась ответить, что в данном случае вопрос политики не стоит, но ее не стали слушать.

Напомним, строительство развязки в районе Патрушева и Комарова возмутило местных жителей. Они выступили против проекта, по которому улицу в центре Комарова должны были сделать частью объездной дороги вокруг города. В начале августа слушания вокруг проекта в региональном управлении автодорог вылились в скандал, после чего губернатор Александр Моор заявил, что мнение жителей обязательно должно быть учтено.

Тюмень, служба информации

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