Тюменские пенсионеры должны уметь жить на 300 рублей в сутки

Тюменской пенсионер должен уметь прожить на 9250 рублей. Такова величина прожиточного минимума для данной категории граждан в регионе на 2020 год. Соответствующий законопроект 2 сентября внесло в областную думу тюменское правительство.

В первом квартале 2019 года величина прожиточного минимума равнялась 8808 рублям, во втором квартале – 9204 рублям. Это меньше, чем в целом по Российской Федерации (8894 руб. и 9236 руб. соответственно).

9311 рублей – прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ на 2020 год.

Напомним, в понятие «прожиточный минимум н пенсионера» включены расходы на обеспечение выживания и удовлетворения базовых потребностей (продукты питания, одежда и обувь, канцтовары, лекарства, оплата коммунальных услуг). Минимум служит обоснованием размера социальных выплат.

Тюмень, служба информации

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