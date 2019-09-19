Тюменские депутаты заочно приняли новый прожиточный минимум для пенсионеров

В Тюменской области утвержден новый прожиточный минимум для пенсионеров. Он на 60 рублей меньше, чем в среднем по стране.

Как сообщил на заседании в четверг, 19 сентября, председатель тюменской облдумы Сергей Корепанов, депутаты проголосовали за величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год заочно 11 сентября. По словам спикера, за новый размер прожиточного минимума проголосовали 37 депутатов, против были четверо, шестеро воздержались. Закон был подписан губернатором Александром Моором и опубликован.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составит 9 250 рублей в месяц. Общероссийский прожиточный минимум пенсионера составляет 9 311 рублей в месяц.

Напомним, в понятие «прожиточный минимум пенсионера» включены расходы на обеспечение выживания и удовлетворения базовых потребностей (продукты питания, одежда и обувь, канцтовары, лекарства, оплата коммунальных услуг). Минимум служит обоснованием размера социальных выплат. Таким образом, тюменские пенсионеры должны уметь выживать на 300 рублей в сутки.

Тюмень, служба информации

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