Отдел «Э» и следственный комитет пришли за тюменскими сторонниками Навального

В Тюмени проходят обыски в квартирах координатора штаба Навального Ивана Вострикова и его заместителя Сергея Осколкова. На месте работают следователи СКР и сотрудники отдела «Э» при поддержке УБЭП и ПК областной полиции, сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам.

Как рассказал «Новому Дню» председатель тюменского отделения «Партии перемен» Никита Кифорук, квартира Ивана Вострикова оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Часть из них в спецодежде силовых подразделений, но без каких-либо опознавательных знаков. Другие сотрудники в штатском. Правоохранители блокируют доступ в квартиру, проверяют документы у желающий войти людей и никак не реагируют на удостоверения прессы. Комментариев также не дают.

Дверь Ивана Вострикова сняли с петель – навальновец не соглашался открывать силовикам органов до приезда своего адвоката. Сейчас адвокат Вострикова вместе с ним находится в квартире, связаться с ним нельзя. Адвоката Сергея Осколкова не допускают в квартиру его клиента.

Также обыск происходил по месту регистрации одного из волонтеров по имени Дмитрий. Не месте его не оказалось и сотрудники полиции связались с мужчиной по телефону. Они сообщили, что есть повестка на его имя и предложив явиться на допрос.

По данным Кифорука, обыски могут быть связаны с уголовным делом об отмывании средств в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Источник «Нового Дня» подтвердил, что речь идет о расследовании преступления экономической направленности. В пресс-службе УМВД по Тюменской области и следственного управления СК по Тюменской области не ответили на звонок.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.09.19

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